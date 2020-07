Star Wars: Date de sortie de la série télévisée et autres mises à jour

– – – Faites de l’argent Star Wars divertissant Comme Lando le rappelle rapidement aux gens, il est généralement un homme d’affaires professionnel. Il est conscient de sa manière de travailler sur Cloud Metropolis et il connaît les méthodes naturelles pour jouer aux cartes. L’Empire contre-attaque le révèle comme un chef fiable motivé pour protéger ses gens de l’Empire, et jamais simplement parce qu’il veut qu’ils fassent un profit. Certes, il est difficile de rendre les principaux points de la finance et des chiffres suffisamment fascinants visuellement pour tenir un épisode entier, sans parler de toute une série, en particulier avec l’argent étranger de science-fiction qui devrait impliquer une chose pour le spectateur informel. Mais lorsque n’importe qui peut déterminer des méthodes sécurisées pour inciter les téléspectateurs à investir dans le marché de l’inventaire de Coruscant ou une chose à côté de ces traces, Lando pourrait être un personnage parfait pour cela. Ou peut-être que la série devrait rester avec Sabacc. Explorez la famille de Lando, sans rendre l’univers plus petit La montée de Skywalker impliquait que l’ex-stormtrooper Jannah pourrait ou non avoir été la fille kidnappée de Lando. C’était un dialogue étrange, présentant avec un clin d’œil et un coup de coude une chose essentielle et émotionnelle qui se serait ou ne serait pas arrivée. Cependant, le sujet de la maison de Lando reste fascinant tant que Star Wars évite un écueil géant. Ce n’est pas un très bon regard pour indiquer que beaucoup de personnages noirs de la série sont associés, même lorsque Finn, Jannah et les personnages d’arrière-plan ont amélioré la démographie raciale généralement très biaisée de la franchise. Les Occasions sombres pourraient être trop tôt pour indiquer un lien avec Jannah de toute façon, et Lando n’est pas du genre à s’installer. – – –

