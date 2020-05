Star Wars Concept Art Takeover arrive à Disney + / Film

À partir de ce matin, le Guerres des étoiles hub dans Disney + commencera à être pris en charge par de beaux concepts artistiques de la longue histoire de la saga de science-fiction qui a commencé il y a plus de 40 ans. Le carrousel de la page d’accueil Disney + mettra en vedette l’art conceptuel d’un artiste légendaire Ralph McQuarrie, en particulier la pièce emblématique montrant les premiers designs des droïdes C-3PO et R2-D2, marquant la première fois que les fans pourront naviguer vers le Guerres des étoiles page directement de l’art du carrousel (vu ci-dessus). Mais ce n’est que le début.

Une fois sur le Guerres des étoiles page sur Disney +, les fans auront droit à une version modifiée d’une murale commémorative couvrant les différents films et émissions de télévision de toute la saga de science-fiction, avec des illustrations de Jason Palmer et plus d’artistes. C’est ici:

Mais vous voudrez revenir au Guerres des étoiles page une fois le 4 mai se déroule pour le jour de Star Wars la semaine prochaine. C’est à ce moment-là que les principaux films et émissions de télévision verront leurs œuvres mises à jour avec des concept-arts de chacun des titres. De Star Wars: Un nouvel espoir au début de l’année dernière Le Mandalorien, voici tous les titres qui présenteront des concept-arts sur Disney +:

Skywalker Saga Épisode IV – Un nouvel espoir (1977) Épisode V – L’Empire contre-attaque (1980) Épisode VI – Le retour des Jedi (1983) Épisode I – La menace fantôme (1999) Épisode II – L’attaque des clones (2002) Épisode III – La vengeance des Sith (2005) Épisode VII – Le réveil de la force (2015) Épisode VIII – Les derniers Jedi (2017)

Rogue One: une histoire de Star Wars

Solo: une histoire de Star Wars

Le Mandalorien

Star Wars: The Clone Wars (série)

Star Wars: Rebels

Star Wars: Résistance

Et voici un aperçu du concept art qui sera présenté pour certains des titres:

Michael Paull, Président de Disney Streaming Services, a dit ceci à propos du rachat de Star Wars concept art sur Disney +:

«L’architecture unique centrée sur la marque de Disney + nous donne la possibilité de faire preuve de créativité avec la façon dont nous présentons et engageons les fans autour du contenu. Dans le cadre de la célébration du «4 mai», nous avons établi un partenariat avec les équipes de Lucasfilm pour honorer le talent artistique de Star Wars et donner vie à leur vision sur Disney + en présentant l’incroyable concept art de plus de quatre décennies de la saga bien-aimée. »

Profitez de la Journée Star Wars la semaine prochaine et le 4 mai soit avec vous.

