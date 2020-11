Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 4 Review: Ne m’oubliez pas

Saru est dessus. Il est un capitaine holistique et il prend l’accalmie relative entre les situations de crise pour résoudre certains de ces problèmes persistants et complexes. Il demande à Stamets et Tilly de trouver un moyen d’utiliser le lecteur de spores en cas d’incapacité ou pire de Stamets, et il prend au sérieux les problèmes de santé mentale de son équipage, obtenant des conseils utiles d’une source inattendue: Zora. Eh bien, personne sur Discovery ne la connaît encore sous le nom de Zora, mais nous faire – nous avons été présentés au personnage qui a évolué depuis l’ordinateur du Discovery dans le Treks courts épisode «Calypso» (écrit par Picard showrunner Michael Chabon). Là, elle était l’intelligence artificielle solitaire de l’ordinateur Discovery, abandonnée depuis longtemps par son capitaine et son équipage. Ici, elle est apparemment nouvelle, une évolution de l’ordinateur influencée par les données de la sphère, et elle a des recommandations de films! Comme Saru théorise plus tard à Hugh, elle protège l’équipage de la même manière que l’équipage la protège. C’est une métaphore lourde, mais pas méconnue, de la relation hôte-symbiote Trill qui constitue le point central de l’épisode. autre intrigue principale…

Bien que nous ayons rencontré Adira en tant qu’ingénieur pour adolescents de génie dans l’épisode de la semaine dernière, cette semaine, nous pouvons vraiment approfondir leur personnage – et, vous savez, Adira aussi. Ils ne se souviennent de rien avant d’être ramassés dans une capsule de sauvetage il n’y a pas si longtemps et, franchement, ils sont un être humain incroyablement fonctionnel compte tenu de cette histoire. Mais le temps des mystères est (heureusement) révolu. Adira est l’hôte d’un symbiote Trill qui comprend l’amiral Senna Tal, et Discovery a besoin d’accéder à ses souvenirs pour trouver la Fédération. Heureusement, Adira aimerait également savoir ce qui se passe avec leur (s) passé (s) et accepte l’offre de Discovery d’une promenade et d’une escorte dans le monde natal de Trill. Cette escorte finit par être Michael.

Il y avait de nombreuses dynamiques de personnages fascinantes en jeu dans «Forget Me Not». Tilly et Stamets. Hugh et Saru. Stamets et Detmer. Detmer et Hugh. Saru et l’ordinateur. Vous l’appelez, cet épisode l’avait probablement – mais celui qui avait le plus de travail à faire était la dynamique entre Adira et Michael. Toutes ces autres relations ont des saisons d’histoire sur lesquelles bâtir, mais Adira et Michael viennent de se rencontrer. Cela en dit long sur la puissance des performances de Sonequa Martin-Green et de Blu del Barrio et de la chimie entre eux que le voyage émotionnel de leur scénario fonctionne si bien. Au moment où ces deux-là embarquent dans une navette pour se diriger vers le monde natal de Trill, je suis déjà investi dans leur plaisanterie facile et leur vulnérabilité sérieuse et cet investissement est crucial car les enjeux augmentent et deviennent de plus en plus, eh bien, un paysage mental.

Comme tous ceux qui ont regardé un épisode de télévision dramatique l’ont peut-être suspecté, la visite d’Adira dans le monde natal de Trill n’est pas sans conflit. Alors que les Trilles sont d’abord ravis d’entendre que l’un des leurs est de retour, après en avoir perdu tant dans The Burn, leur réception tourne rapidement au vinaigre lorsqu’ils réalisent qu’Adira est un hôte humain et que le rejet est honnêtement difficile à regarder. Ils refusent à Adira l’accès aux grottes de Mak’ala et leur demandent de quitter immédiatement la planète. Mais ce n’est pas le premier rodéo de Michael. Quand un Trill hostile se présente pour séparer de force Adira de son symbiote Trill, Michael les enlève et, avec l’aide d’un Trill plus radical, amène Adira dans les grottes.

Une fois sur place, Adira peut utiliser les piscines laiteuses pour communiquer avec leur symbiote et, avec les encouragements de Michael, percer les secrets de leur passé. Adira a grandi orpheline sur un navire d’une génération, mais ils avaient une famille: Gray, leur petit ami qui était Trill. Les deux étaient amoureux et c’était adorable, puis la tragédie a frappé. Peu de temps après que Gray soit devenu l’hôte d’un symbiote nommé Tal, leur navire a été endommagé et Gray est mort, mais pas avant qu’Adira ne devienne le nouvel hôte de Tal. La perte de mémoire d’Adira est le résultat de leur incapacité à se connecter pleinement avec Tal (et aussi, probablement, à cause de leur traumatisme). Après avoir passé du temps dans les grottes, Adira est en mesure de rencontrer les nombreux hôtes qui vivent dans et avec Tal, y compris Gray, et est acceptée par eux et par l’autre Trill.

