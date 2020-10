Spécifications TCL SIGNA – PhoneArena

La description

TCL SIGNA est un téléphone prépayé pour Verizon qui coûte 80 $. Pour l’argent, vous obtenez un écran HD + de 5,5 pouces, un processeur Snapdragon 429, 2 Go de RAM avec 16 Go de stockage extensible et NFC. La caméra arrière est de 8MP avec autofocus, tandis que le vivaneau avant est de 5MP. Le TCL SIGNA est alimenté par une batterie 3000mAh et Android 10.