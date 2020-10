Hyundai Creta 2020 transformé en un Range Rover à l’envers

Voici une Hyundai Creta 2020 qui a vraiment essayé d’être un Range Rover Sport avec de lourdes modifications et des tonnes de badges.

Voici une Hyundai Creta 2020 qui n’en est plus une. En regardant les tonnes de modifications qu’il a reçues et pas un seul badge Hyundai, il est converti en une édition limitée Range Rover Sport. La tentative est très audacieuse, mais de nombreux changements ont été apportés pour lui ressembler, mais disons simplement que cela semble très collant. Regardez cette vidéo.

À l’avant, le style de la calandre et du pare-chocs a été révisé mais avec le même style de phares et de feux antibrouillard. Vous pouvez voir le badge Rover inscrit sur le devant et le Creta a reçu un traitement gris mat. Ensuite, il reçoit également des jantes en alliage avec la marque Land Rover, qui sont essentiellement des premiers exemplaires. La taille des roues est de 18 pouces, ce qui correspond à la taille réelle.

Encore une fois, sur le côté, il y a la marque Land Rover avec un petit drapeau de course. À l’arrière, vous pouvez à nouveau voir le signe Rover avec un insigne Sport Limited Edition inscrit sur le coffre. Il n’y a pas de gamme inscrite sur le SUV, donc c’est juste Rover. Il suit un thème bicolore gris mat-brillant noir partout.

À l’intérieur de la cabine, il reçoit des sièges baquets avec revêtement en cuir. Les intérieurs ont été entièrement repensés en gardant certains des éléments fidèles à la fabrication. Le volant est d’origine mais porte une marque Land Rover sur le dessus. Le système d’infodivertissement a été mis à niveau vers un écran encore plus grand avec la connectivité Android.

Il suit un double thème de couleur noir et marron pour le tableau de bord et la console centrale, avec une autre marque en édition limitée repérée sur le tableau de bord. Deux systèmes d’infodivertissement ont également été installés à l’arrière pour chaque siège. C’est essentiellement l’ensemble de divertissement arrière, que nous voyons souvent sur les monospaces coûteux. Le coût de toute cette modification reste inconnu.