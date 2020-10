La description

Les spécifications du Sony Xperia 5 II incluent un écran OLED de 6,1 pouces avec un rapport 21: 9, un chipset Snapdragon 865 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Dans le département de la caméra, la même configuration de triple caméra de Xperia 1 II est disponible, à l’exception du capteur de temps de vol. En outre, le Xperia 5 II est le premier téléphone à enregistrer des vidéos 4k au ralenti. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4000 mAh et Android 10. Le Sony Xperia 5 II sera disponible à l’automne 2020 avec des préventes à partir du 29 septembre.