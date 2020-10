Série Samsung Galaxy S30: tout ce que nous savons jusqu’à présent (mise à jour: 30 octobre)

Mise à jour: 30 octobre 2020 (16h00 HE): Nous avons mis à jour le hub de rumeurs ci-dessous avec plus de rendus de la famille Samsung Galaxy S30. Il y a aussi de nouvelles rumeurs liées aux spécifications et au contenu de la boîte. Lisez la suite pour toutes les dernières.

Croyez-le ou non, nous sommes au dernier trimestre de 2020. Cela signifie que nous ne sommes qu’à quelques mois du lancement de la prochaine entrée de la ligne phare de smartphones de Samsung, provisoirement connue sous le nom de série Samsung Galaxy S30.

Comme il est tôt, il n’y a pas trop de rumeurs solides sur les appareils à trouver. Cependant, cela ne signifie pas que nous n’avons pas au moins quelques rumeurs crédibles. Nous pouvons également faire des hypothèses confiantes sur certains aspects en nous basant sur l’histoire de la ligne. Ce que nous savons jusqu’à présent est relaté dans notre résumé ci-dessous.

En 2020, Samsung a modifié son schéma de dénomination pour la série Galaxy S de plusieurs manières. Il est passé de 10 à 20 pour sa numérotation et a également introduit le surnom Ultra. Ces grands changements rendent difficile la déduction de ce que la société pourrait appeler la prochaine itération de la série.

Notre argent est sur l’entreprise qui utilise Samsung Galaxy S30 comme image de marque en 2021. Certains diront que Samsung pourrait plutôt utiliser Galaxy S21, mais nous en doutons. Nos quatre principales raisons de penser ainsi sont:

Samsung est déjà passé du S10 au S20. Il ne reviendra probablement pas aux lancements ponctuels pour cette version.

S30 est un nom beaucoup plus commercialisable que S21.

La marque S21 prêterait à confusion avec les séries Galaxy A et Galaxy F qui utilisent des numéros «XX1» (A01, A51, F41, etc.).

Huawei a créé le précédent en passant du P10 au P20, puis en passant aux P30 et P40.

Pour le moment, il n’y a aucune information concrète prouvant qu’il s’agira d’un nom ou d’un autre.

En ce qui concerne la date de sortie, nous avons naturellement supposé que Samsung annoncerait la série Galaxy S30 à la mi-février 2021. C’est la période dans laquelle la société a lancé chaque itération de la série Galaxy S depuis le Galaxy S9. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles Samsung pourrait repousser cette date d’une marge significative. Selon une source, les téléphones pourraient être lancés dès début janvier. Restez à l’écoute car nous aurons probablement une meilleure idée des dates de lancement dans les semaines à venir.

Modèles et designs

Comme mentionné, cette année a vu l’introduction du surnom Ultra avec le Samsung Galaxy S20 Ultra. Avec le lancement successif du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nous allons aller de l’avant et supposer que Samsung a également l’intention de lancer un Galaxy S30 Ultra.

Il y aura évidemment aussi un Samsung Galaxy S30 vanille. Les rumeurs suggèrent également que Samsung s’en tiendra à trois variantes des téléphones Galaxy S 2021, il y aura donc probablement un S30 Plus.

Si nous supposons qu’il y aura trois modèles dans la série Galaxy S30, nous pouvons également supposer qu’ils seront tous très similaires les uns aux autres. En fait, les rendus divulgués de la gamme Galaxy S30 montrent trois téléphones qui semblent presque identiques, bien que pour quelques différences mineures.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S30 standard mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Il pourrait comporter un écran plat de 6,2 pouces avec un trou de perforation centré. Il y a trois caméras à l’arrière du téléphone, comme illustré dans les rendus. Voyez par vous-même ci-dessous.

Le Galaxy S30 Plus n’a pas encore vu de fuites complètes de rendus CAO. Cependant, nous avons trouvé l’image suivante, qui montre un design très similaire à celui du Samsung Galaxy S30:

Enfin, les rendus du Galaxy S30 Ultra montrent une configuration à quatre caméras installée dans un boîtier beaucoup plus grand. Le téléphone pourrait être livré avec un écran de 6,7 pouces à 6,9 pouces avec un seul appareil photo perforé.

Vous pouvez voir les rendus pour le Galaxy S30 Ultra ci-dessous.

Peu de temps après la fuite de ces rendus, une version mise à jour a également été divulguée. Celui-ci suggère qu’il pourrait y avoir un objectif supplémentaire à l’arrière du S30 Ultra:

Nous devrons attendre et voir si ces rendus finissent par s’aligner sur les conceptions finales. Cependant, ces rendus proviennent d’une source de qualité, nous nous attendons donc à ce que les produits finaux soient très similaires.

Série Samsung Galaxy S30: spécifications et fonctionnalités

Comme nous sommes encore au début du cycle de publication, beaucoup des rumeurs de spécifications que nous avons trouvées semblent des rumeurs tirées par les cheveux ou contradictoires provenant de sources plus fiables. Gardez cela à l’esprit lorsque vous recherchez sur Internet des actualités sur la série Samsung Galaxy S30.

Certaines spécifications pour lesquelles nous n’avons pas besoin de rumeurs, cependant. Nous pouvons être relativement assurés que la série Galaxy S30 embarquera le chipset Qualcomm Snapdragon 875. Samsung a une longue histoire d’introduction du dernier silicium phare de Qualcomm dans la série Galaxy S, et aucune rumeur crédible ne suggère que cela ne se reproduira pas en 2021. Malheureusement, la société utilisera presque certainement ses propres processeurs Exynos. pour les modèles lancés à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Nous pouvons également aller de l’avant et supposer qu’aucune des spécifications de la série Galaxy S20 ne sera déclassée. Cela signifie qu’aucun téléphone ne doit avoir moins de 12 Go de RAM, moins de 128 Go de stockage interne ou moins d’une résolution d’affichage de 1440p et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Batterie et alimentation

Cependant, nous avons des rumeurs concernant une poignée de spécifications de batterie et d’alimentation crédibles. Les plus grandes fuites auxquelles nous faisons confiance jusqu’à présent sont liées aux capacités de batterie des trois modèles supposés de la gamme Galaxy S30. Les rumeurs suggèrent que Samsung pourrait ignorer la mise à jour de ses capacités de batterie annoncées pour le Galaxy S30 et le Galaxy S30 Ultra, en conservant 4000 mAh pour le premier et 5000 mAh pour le second. Le Galaxy S30 Plus pourrait voir une légère bosse à 4800 mAh par rapport à la capacité annoncée de 4500 mAh du Galaxy S20 Plus.

Il ne semble pas que le Galaxy S30 et le Galaxy S30 Ultra voient des augmentations de batterie. Le Galaxy S30 Plus pourrait cependant.

Un peu lié à la batterie, nous avons également des rumeurs selon lesquelles une charge filaire ultra-rapide pourrait être disponible pour la série. Il est possible que Samsung introduise des vitesses de charge de 65 W dans la gamme Galaxy S. Cela a du sens car OnePlus vient de lancer le OnePlus 8T, qui dispose de cette fonctionnalité. Cependant, il existe des preuves suggérant que toutes les variantes de la ligne ne l’auront pas. Si c’est vrai, il est probable que le Galaxy S30 Ultra l’obtienne exclusivement. Cependant, il est également possible que tous les téléphones aient l’option, mais seul l’Ultra aura le chargeur intégré capable de fournir ces vitesses.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle Samsung pourrait abandonner les chargeurs intégrés pour tous les téléphones de la gamme, tout comme Apple l’a fait avec la gamme iPhone 12. Ceci n’est cependant pas étayé pour le moment.

Systèmes de caméra Samsung Galaxy S30

Nous avons également des rumeurs concernant le système de caméra du Galaxy S30 Ultra. Jusqu’à présent, il semble que le S30 Ultra pourrait s’en tenir au capteur 108MP du S20 / Note 20 Ultras et offrir deux téléobjectifs, dont l’un faisant probablement partie d’une configuration de zoom périscope. Le même capteur 40MP trouvé sur la caméra selfie du S20 Ultra ferait probablement son chemin vers le S30 Ultra également.

Enfin, nous avons une rumeur liée à une fonctionnalité qui habitude faire partie de la série Galaxy S30: caméras selfie intégrées. Apparemment, Samsung n’a pas été en mesure de répondre aux exigences de production nécessaires pour inclure cette nouvelle technologie dans les téléphones Galaxy S. Au lieu de cela, selon certaines rumeurs, Samsung pourrait pousser cette fonctionnalité sur le Galaxy Z Fold de troisième génération, probablement connu sous le nom de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Prix ​​et disponibilité

Chaque année depuis le lancement du Samsung Galaxy S9, la société a augmenté le prix de lancement de ses téléphones. On pourrait s’attendre à ce que cette tendance se poursuive en 2021 avec la série Samsung Galaxy S30.

Cependant, nous ne sommes pas sûrs que ce sera le cas. Il y a trois facteurs majeurs qui nous le font penser:

Les chiffres de vente de la série Galaxy S20 suggèrent que Samsung était profondément mécontent des chiffres.

Samsung a connu plus de succès mondial avec sa gamme d’appareils Galaxy A de milieu de gamme, dont le prix est adapté. Le Galaxy S20 FE s’est également avéré incroyablement populaire auprès des fans, ce qui suggère qu’un téléphone moins cher serait la meilleure décision.

Toutes les données scientifiques crédibles suggèrent que la pandémie de COVID-19 se poursuivra jusqu’en 2021.

Lorsque vous combinez ces trois informations, ils suggèrent fortement que Samsung doit baisser ou maintenir le même prix pour la série Samsung Galaxy S30, et non l’augmenter.

Une façon possible de contourner ce problème est pour Samsung de rendre le Galaxy S30 vanille au même prix ou moins cher que le prix de 999 $ du Galaxy S20. Cela pourrait rendre la série Galaxy S30 plus accessible. Pendant ce temps, les prix des Galaxy S30 Plus et Galaxy S30 Ultra pourraient être plus élevés pour ceux qui peuvent se permettre toutes les meilleures spécifications et fonctionnalités. C’est une approche similaire à ce que Samsung a fait avec les téléphones Galaxy Note 20.

Quoi qu’il en soit, il est très probable que la série Samsung Galaxy S30 soit disponible à la vente au début de 2021 dans le monde entier.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Samsung Galaxy S30. Assurez-vous de mettre cette page en signet afin d’être toujours au courant des dernières rumeurs!