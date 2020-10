Spécifications du Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G/Galaxy S20 FE Verre Trempé, AOKUMA [Lot de 2] Verre Trempé Samsung Galaxy S20 FE 5G [0.26mm] [Extreme Résistant aux rayures][Facile Installation] Film Protection écran

MODÈLE COMPATIBLE: Spécialement conçu pour Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE, le film de protection d'écran avec une dureté de 9H couvre votre Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE, il protège votre téléphone contre poussière, saleté, chute, rayures, empreintes digitales et casse CONCEPTION DE BORD ARRONDI: Le bord arrondi 2,5D vous offre une sensation tactile plus confortable sur tous les bords que le bord à angle droit, les doigts glissent sur le Verre Trempé aussi librement comme glisser sur écran d'origine en verre; Remarque: en raison du contour courbé d'Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE, le Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE Verre Trempé est 1-3 mm plus petit que l’écran du téléphone et ne peut pas couvrir tout l’écran; il ne couvre que la zone plane RÉPONSE RAPIDE: Le verre trempé pour Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE n'a que 0,26 mm d'épaisseur, qui est plus sensible que les autres protecteurs d'écran, il peut identifier et répondre chaque contact de votre doigt rapidement et il est lisse à glisser comme s'il n'y avait pas de film protecteur FACILE INSTALLATION: Kit d’installation est offert et il est très facile à installer, Il suffit de nettoyer la poussière sur l’écran de votre téléphone et puis appliquer un Verre Trempé, et la protection d'écran pour Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE s'attachera automatiquement à l'écran, sans bulles d’air et résidu SERVICE APRÈS-VENTE: Fabriqué en verre trempé, le film protecteur compatible avec Samsung Galaxy S20 FE 5G/S20 FE a une transparence excellente et vous offre un effet visuel clair; et si notre film en verre trempé a des problèmes de qualité, n’hésitez pas à nous contacter car on fournit une garantie à vie