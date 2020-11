SpaceX ouvre l’Internet par satellite Starlink aux bêta-testeurs publics: rapport

SpaceX envoie maintenant des invitations par e-mail pour les tests bêta publics de Starlink , le prochain service Internet par satellite de l’entreprise.

La semaine dernière, les personnes qui s’étaient intéressées au service le le site Web Starlink a commencé à recevoir des e-mails de SpaceX pour participer au test bêta, intitulé « Better Than Nothing Beta », Ars Technica a rapporté . Pour participer, les utilisateurs doivent acheter l’équipement au sol Starlink pour 499 $, puis payer des frais mensuels de 99 $ pour un service actif, selon Ars Technica.

Depuis mai 2019, SpaceX lance des satellites Internet Starlink par lots d’environ 60, dans le but de créer un mégaconstellation composé de milliers de petits satellites diffusant des faisceaux à large bande. Le réseau fournira une couverture Internet mondiale depuis l’espace, ont déclaré des représentants de SpaceX.

«Attendez-vous à voir les vitesses de données varier de 50 Mbps [megabits per second] à 150 Mbps et latence de 20 ms [milliseconds] à 40 ms au cours des prochains mois alors que nous améliorons le système Starlink. Il y aura également de brèves périodes sans connectivité du tout », a déclaré l’invitation, selon Ars Technica, qui a cité un e-mail qu’un utilisateur de l’État de Washington a publié sur Reddit et un autre transmis par un utilisateur du Wisconsin.

Actuellement, SpaceX a près de 900 satellites Starlink en orbite . La société prévoit de continuer à lancer des satellites et à installer des stations au sol pour recevoir leurs signaux, ce qui améliorera la latence, la vitesse des données et la disponibilité. SpaceX s’attend à ce que la latence, le temps nécessaire à un signal pour voyager d’un satellite à un utilisateur, diminue entre 16 ms et 19 ms d’ici l’été 2021, selon le courrier électronique.

SpaceX a également publié une application mobile Starlink pour les appareils Apple et Android afin d’aider les utilisateurs bêta à configurer et à gérer le service. le Équipement au sol Starlink que les utilisateurs doivent acheter comprend un terminal utilisateur multiéléments, ou une petite antenne parabolique, un trépied de montage pour le terminal utilisateur et un routeur Wi-Fi. Cependant, la société n’a pas confirmé quand les terminaux utilisateurs seront livrés au domicile des personnes, a écrit Ars Technica.

SpaceX cible actuellement les utilisateurs basés dans le nord des États-Unis et le sud du Canada, où le système Starlink a une meilleure couverture par satellite. Les abonnés Starlink de l’État de Washington et du Wisconsin posté sur Reddit de recevoir déjà un e-mail.

«J’ai reçu l’e-mail à 19h38. Je suis dans l’est de WA. J’ai passé ma commande qui s’élevait à près de 600 $ après l’expédition (50 $) et les taxes. Ensuite, j’ai dû passer une deuxième commande pour la monture de la ligne de crête pour 100 $ supplémentaires. » un utilisateur de Reddit a écrit . « Ça vaut le coup! »

Vidéo de déballage Starlink … Des offres de vitesse allant jusqu’à 100 Mbps et une latence d’environ 20 ms, et tout cela pour un abonnement mensuel de 99 $ est une très bonne affaire. Si vous vivez au milieu de nulle part – 3,3 $ Internet / jour est une bonne affaire 🤯 pic.twitter.com/JqL6XKVuZ13 novembre 2020

Le kit de démarrage standard est livré avec un support de trépied pour le terminal utilisateur. Cependant, SpaceX vend également deux types de supports de toit, appelés support de crête ou support de volcan, moyennant un coût supplémentaire, selon Ars Technica. Le terminal Starlink a des moteurs à auto-orienter pour un angle de vue optimal, ce qui signifie que l’antenne parabolique peut être installée n’importe où avec une vue dégagée du ciel.

SpaceX n’a ​​pas confirmé le nombre d’invitations initiales envoyées, ni si le prix de la version bêta est le même que celui facturé par SpaceX pendant la disponibilité générale, a noté Ars Technica. Vous pouvez lire plus de détails dans l’histoire d’Ars Technica ici .

Si vous êtes intéressé par le service Internet spatial, vous pouvez vous inscrire à la newsletter électronique de SpaceX à l’adresse Starlink.com .

