Foden rappelé par l’Angleterre mais Greenwood n’est pas encore revenu – Football

Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a été rappelé pour le triple titre de matches de l’Angleterre ce mois-ci, mais l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood reste hors de l’équipe.Le duo a fait ses débuts lors du match de la Ligue des Nations en septembre contre l’Islande avant d’être renvoyé de Reykjavik pour avoir violé le coronavirus de la biosécurité de l’UEFA. règles de bulle en rencontrant des femmes à l’hôtel de l’équipe.

Ils ont été exclus de l’équipe pour les matchs d’octobre en guise de punition.

Foden a depuis marqué trois fois en six matches de Premier League et a été rappelé par Southgate alors que l’Angleterre affrontera l’Irlande lors d’un match amical jeudi prochain, avant de se rendre en Belgique et d’accueillir l’Islande à Londres à la fin du groupe de la Ligue des Nations.

Mais il n’y a pas de place pour Greenwood malgré la blessure de l’attaquant de Southampton Danny Ings.

« Nous examinons d’abord l’équilibre de la position de l’équipe », a déclaré Southgate jeudi. «Phil a eu beaucoup de football avec son club dernièrement et Mason a eu moins de temps de jeu avec United.

«J’ai eu une bonne conversation avec (le manager de United) Ole (Gunnar Solskjaer) à propos de son développement et je pense qu’il est préférable pour lui de rester au club en ce moment, de se développer au cours des prochains mois. Mais ils sont tous les deux disponibles, il n’y a pas eu de report de septembre, c’est fait. Les deux sont disponibles pour la sélection et vont être de très bons joueurs.

Le gardien de United Dean Henderson est le seul joueur de l’équipe de 29 joueurs de Southgate à ne pas encore jouer pour l’Angleterre.

Southgate espère que les matchs en Angleterre pourront aider à remonter le moral lors d’un deuxième lock-out national qui a débuté jeudi.

«Tout le monde a reconnu l’opportunité de fournir des divertissements aux gens, de montrer certains signes que quelque chose de proche de la normalité peut avoir lieu, de donner vraiment de l’espoir aux gens», a déclaré Southgate.

«Nous avons une immense sympathie pour les personnes qui ne sont pas en mesure de mener leurs activités à l’heure actuelle. Nous savons à quel point c’est difficile pour tout le monde en tant que nation. Encore une fois, nous devons reconnaître le privilège que nous avons de faire notre travail.

