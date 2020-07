Sortie d’Hyper Scape confirmée pour PS4 en août

Ubisoft peut lancer son jeu de tir Battle Royale aujourd’hui Hyper Scape Confirmez sur PS4 et Xbox One en août après qu’il soit déjà disponible sur PC. Il fournit également des détails sur la saison 1.

Au cours de la saison 1, les joueurs peuvent Hyper Scape Fonctionnalités de Crowncast et plus de détails à ce sujet Hyper Scape Explorez l’univers. Joueurs de console qui ont acheté ou déverrouillé des objets cosmétiques du test technique et de la bêta ouverte, soit en jouant sur PC, soit en Hyper Scape Crowncast, ont un accès complet à tous leurs articles depuis Hyper Scape Progression croisée prise en charge sur toutes les plateformes.

«Bien que le jeu soit jouable sur PC depuis la première phase de test, la saison 1 est le véritable lancement d’Hyper Scape pour nous», a déclaré Graeme Jennings, producteur senior d’Hyper Scape chez Ubisoft Montréal. «Nous avons utilisé nos phases de test pour développer et publier de nouvelles mises à jour, notamment en matière d’équilibrage. Après ces innovations, nous sommes maintenant prêts à accueillir les joueurs sur console avec beaucoup de nouveaux contenus ».

Saison 1 de Hyper Scape apporte avec la libellule une toute nouvelle arme à portée moyenne, ainsi qu’un nouveau hack. Des ennemis sans méfiance peuvent être capturés avec un aimant. La saison 1 comprend un total de 11 armes et 11 hacks. En plus des modes Solo et Squad Crown Rush, d’autres événements à durée limitée sont prévus pour la saison 1.

La saison 1 est le prélude à l’histoire globale de Hyper Scape: Dans celui créé par Prisma Dimensions Hyper Scape il y a un puzzle que les joueurs doivent résoudre. Dans la saison 1, les joueurs peuvent trouver des fragments de mémoire qui révèlent plus de détails sur des personnages et des événements spécifiques. Chaque semaine, un nouveau fragment de mémoire sera caché quelque part dans le monde du jeu que les joueurs pourront rechercher et trouver. En plus des fragments de mémoire, il y aura des bandes dessinées de la saison 1 et des saisons suivantes qui raconteront l’histoire de Hyper Scape continuera à se développer.

La première saison de Hyper Scape apporte également une nouvelle fonctionnalité pour l’innovation Hyper ScapeExtension CrowncastTwitch: Kudos, un outil qui permet aux téléspectateurs de soutenir leurs streamers et de répondre aux moments les plus excitants. Avec Kudos, vous pouvez faire apparaître des effets spéciaux dans le jeu dans le match du streamer – Les Kudos peuvent être achetés avec Twitch Bits, une monnaie virtuelle avec laquelle vous pouvez montrer votre soutien au streamer.

Avec l’aide de Hyper Scape Crowncast peut également regarder les téléspectateurs en regardant les flux dans leur Battle Pass. Les streamers peuvent également inviter des spectateurs dans leur équipe en quelques clics. La possibilité de voter pour les événements qui ont un impact direct sur le jeu est étendue dans la saison 1 par l’événement « Deadly Melee ». Lors de l’événement « Deadly Melee », les armes de mêlée peuvent éliminer les ennemis d’un seul coup. Un total de neuf événements sont déjà dans le Hyper ScapeExtension Crowncast disponible.

Détails du Battle Pass

Saison 1 de Hyper Scape propose également de nouveaux objets cosmétiques via le Battle Pass. Le Battle Pass offre une piste gratuite et premium et propose 100 niveaux d’objets exclusifs qui peuvent être débloqués au cours de cette saison. La piste premium Battle Pass est disponible pour 950 bitcrowns. Les joueurs peuvent soit gagner Bitcrown en jouant au jeu, soit l’acheter auprès d’Ubisoft ou d’autres magasins propriétaires. Comme pour la bêta ouverte, les joueurs qui ont Hyper ScapeExtension de Crowncast activée, montez dans leur Battle Pass simplement en regardant les flux. Des articles cosmétiques supplémentaires sont disponibles dans la boutique du jeu.