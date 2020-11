Sortie de Godmothered prévue pour décembre sur Disney + – / Film

Marraine, un nouveau film Disney qui a commencé à tourner juste avant le verrouillage des coronavirus, est terminé et se dirige vers Disney + à temps pour Noël. Le film de vacances, qui met en vedette Jillian Bell et Isla Fisher, sera diffusé exclusivement sur le service de streaming Disney en décembre. Dans Marraine, Bell joue une «fée marraine inexpérimentée en formation».

Sharon Maguirede Marraine a commencé le tournage en janvier de cette année et s’est terminé en avril, juste à temps pour contourner les arrêts imminents déclenchés par COVID-19. Non seulement ça, le film aussi a eu un délai d’exécution étonnamment rapide – car il est sur le point de frapper Disney +. Le film de vacances arrivera sur le service de streaming le 4 décembre 2020. Voici le synopsis:

Se déroulant à Noël, « Godmothered » est une comédie sur Eleanor, une jeune fée marraine en formation (Jillian Bell) qui, en apprenant que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens ont encore besoin de fées marraines . Trouvant une lettre égarée d’une fille de 10 ans en détresse, Eleanor la retrouve et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) travaillant dans une station d’information à Boston. Ayant perdu son mari plusieurs années plus tôt, Mackenzie a pratiquement abandonné l’idée de «Happily Ever After», mais Eleanor est déterminée à donner à Mackenzie un relooking de bonheur, qu’elle le veuille ou non.

C’est une prémisse assez mignonne, et le cadre des vacances plaira sans aucun doute aux personnes à la recherche de quelque chose sur le thème des vacances à regarder en décembre, d’autant plus que le paysage théâtral des vacances est presque mort à ce stade. Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois en 2019, il y avait des spéculations sur le fait qu’il s’agirait d’un spin-off de l’action réelle de Disney. Cendrillon redémarrer. Mais il est rapidement devenu évident que ce n’était pas du tout le cas. Au lieu de cela, cela semble être plus dans la même veine que Enchanté.

En plus de Bell et Fisher, le casting comprend Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar et Stephnie Weir. Sharon Maguire (Journal de Bridget Jones) dirige un scénario de Kari Granlund et Melissa Stack. Justin Springer (Dumbo, Tron l’héritage) produit, avec des producteurs exécutifs dont Diane L. Sabatini (la belle et le Clochard), Tom Pollock (Ghostbusters: l’au-delà), Ivan Reitman (chasseurs de fantômes) et Amie Karp (Ghostbusters: l’au-delà).

Étant donné que cette chose est dans la boîte et arrive très, très bientôt, vous pouvez vous attendre à ce que Disney + publie une bande-annonce sous peu.

