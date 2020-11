CLG chercherait à signer Finn de Rogue

Counter Logic Gaming est sur le point de conclure un accord de rachat avec Rogue pour Finn «Finn» Wiestål, selon un rapport du journaliste d’esports Jacob Wolf.

Le joueur de 21 ans, qui s’est classé troisième du Summer Split 2020 du LEC et a assisté à la League of Legends Championnat du monde à Shanghai, remplacerait Kim «Ruin» Hyeong-min et rejoindrait l’équipe nord-américaine en tant que nouveau top laner.

Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel de la part de CLG, la signature ne serait pas terminée avant le 16 novembre à 18h CT, lorsque Ruin, et de nombreux autres joueurs de la ligue, deviendront des agents libres avant la saison 2021 des LCS.

Finn a passé un an et huit mois dans la formation de départ de Rogue, s’améliorant régulièrement tout au long de la saison. Mais malgré le succès de son équipe en 2020, il était l’un des joueurs les plus faibles de Rogue, comptant beaucoup sur le jungler Kacper «Inspired» Słoma et le mid laner Emil «Larssen» Larsson pour rester à flot.

Aux Mondiaux 2020, Finn était clairement hors de sa zone de confort, victime de Jang «Nuguri» Ha-gwon de Damwon et Zhang «Zoom» Xing-Ran de JDG et terminant le tournoi en phase de groupes avec une fiche de 1-5.

Dans les LCS d’Amérique du Nord, Finn aura la chance de se racheter, d’écrire ses torts et de prouver qu’il est un top laner de classe mondiale. Mais face à des joueurs comme Kim «Ssumday» Chan-ho, Eric «Licorice» Ritchie, Jung «Impact» Eon-yeong et Heo «Huni» Seung-hoon, il n’aura certainement pas la tâche facile.

