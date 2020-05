Sony VOD lance toujours une possibilité – / Film

Hollywood espère contre tout espoir que les cinémas seront de nouveau opérationnels cet été. Et si ce n’est pas le cas? La plupart des grands studios tentent de sauver la face des propriétaires de théâtre en affirmant leur engagement envers l’expérience théâtrale. Mais si l’expérience théâtrale telle que nous la connaissons est en danger, que reste-t-il aux studios? Les sorties VOD numériques, bien sûr. Et Sony Pictures le sait.

Nous voulons tous que les cinémas survivent à la pandémie actuelle, mais ce ne sera pas facile. Et tandis que Hollywood espère faire revivre les choses en juillet avec de grandes sorties comme Principe et Mulan, il n’y a aucune garantie. Certains studios, tels qu’Universal et Disney, ont pris cela à pas de géant, faisant leurs débuts à la place des films qui étaient initialement prévus pour les salles en VOD. Mais cette décision – du moins dans le cas d’Universal – a mis en colère l’industrie du cinéma, qui considère que sauter des salles de cinéma est une trahison. Après l’indignation, AMC Theatres a déclaré qu’ils ne montreraient plus de films Universal, d’autres studios ont rapidement annoncé leur soutien à la sortie en salles.

Mais les gens de Sony sont également assez intelligents pour se rendre compte que l’industrie du cinéma n’aura pas le temps le plus facile de rouvrir. Lors d’un appel de gains l’autre jour (via Deadline), Sony a confirmé qu’ils restaient dans le domaine de la sortie de films sur grand écran – mais si cette option ne se présente plus, ils sont également ouverts à la VOD:

«La sortie en salle est toujours très importante et en raison de l’impact du coronavirus, une fois que la situation se sera stabilisée et que nous aurons redémarré les opérations théâtrales, il se peut que les gens ne viennent pas au cinéma pour voir des photos, ce qui peut prendre un certain temps. Si cela se produit, nous devons discuter de nouvelles façons de publier des images et nous pouvons également utiliser en ligne et plus de technologies pour les performances en direct à l’avenir. «

Cela semble être la bonne approche. Bien sûr, les sorties sur grand écran sont idéales – mais si l’option est entre VOD et aucune libération du tout, les studios vont devoir commencer à regarder longuement et durement comment ils veulent jouer. Et, que cela vous plaise ou non, les versions numériques pourraient devenir la meilleure solution.

Articles sympas du Web: