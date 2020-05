Medici Saison 4 – Date de sortie, Distribution, Détail du complot

– Publicité –



Medici Saison 4 a annoncé: Richesse, pouvoir politique et la Chambre des Medici, Il faut avoir entendu parler de la relation entre tout cela dans l’histoire de Florence. Mais maintenant, l’histoire peut être observée. Comment?

Vous devez penser que je plaisante, non? Faux!

Il y a la seule plate-forme où vous pouvez maintenant assister aux événements historiques. Le géant du streaming Netflix. Du même nom, Medici, Netflix diffuse un drame historique italo-britannique créé par Frank Spotnitz et Nicholas Meyer. La chaîne a accompli 3 saisons réussies avec des grands noms comme Sean Bean et Richard Madden.

À propos du spectacle

Medici a été diffusé pour la première fois sur la plateforme en décembre 2016. Il convient de noter ici, l’ordre précédemment publié sur la société de radiodiffusion italienne Rai 1.

Après la première de la saison, le successeur a eu un redémarrage dans le casting et le sujet, diffusé un an plus tard, et il est directement fondé sur Netflix à la suite d’une diffusion en Italie le 3 novembre et décembre 2019. La saison 3 de Medici est une continuation immédiate de saison 2, même si Sean Bean ne sera pas retourné compte tenu des occasions de la saison 2.

Selon l’intrigue de l’histoire, la série se déroule après l’intrigue nazie. Il tourne autour de Lorenzo se retirer de Naples et prévoit d’avoir la possibilité de composer un règlement d’harmonie. Le titre italien officiel de la saison 3 est I Medici: Nail nom Della Famiglia.

Date de sortie prévue de la saison 4 de Médicis

Medici Season 4 fusionne quelques nouveaux arrivants. En 2018, Variety a obtenu le scoop que Christian Duguay et Francesco Montanari ont rejoint le casting. À partir de la saison dernière, la saison 3 comprend huit scènes.

Étonnamment, toutes les zones Netflix ne prennent pas Medici. Ceux qui commencent à obtenir des marqueurs pour la troisième saison rejoignent Netflix EE. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande et Inde. Les cinq sites devraient avoir la saison 3 de Medici le 1er mai 2020.

Malheureusement, en ce moment, seules les deux premières saisons SBS sont disponibles sur demande pour les Australiens.

S’il y a des progrès dans ce qui précède, nous mettrons à jour la nouvelle.

