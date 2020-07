Sony explore peut-être sa propre technologie graphique DLSS-Esque

Qu’avons-nous appris ces dernières années? C’est simple: le 4K natif est un gaspillage de puissance. Les propres solutions de damier de Sony dans des jeux comme Horizon Zero Dawn l’ont déjà prouvé, mais le DLSS propriétaire de NVidia – ou Deep Learning Super Sampling, pour lui donner son titre complet – a scellé l’accord.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas – et, pour être clair, nous sommes loin d’être des experts dans le domaine – DLSS fonctionne en utilisant l’intelligence artificielle pour recréer une image de résolution inférieure avec la qualité d’une image de résolution plus élevée. Cela signifie que vous pouvez effectuer un rendu efficace à une résolution sous-native et profiter de tous les avantages en termes de performances matérielles qui vont avec, tout en affichant une image cristalline à la fin.

Cela change la donne et il semble que PlayStation explore peut-être sa propre solution. Un brevet déposé par le titulaire de la plate-forme fait référence à un «dispositif de traitement de l’information», et l’abrégé propose une technologie qui peut utiliser des «données pré-apprises […] pour générer une image de reproduction qui représente l’apparence de l’objet ». C’est ambigu, mais cela ressemble à DLSS à notre oreille inexpérimentée.

Alors pourquoi est-ce une bonne chose? Eh bien, la 4K native est coûteuse en calcul; il faut beaucoup de puissance de traitement pour rendre tous ces pixels. DLSS signifie que ladite puissance peut être allouée ailleurs – sur la physique, les effets, l’IA, l’éclairage, la fréquence d’images, etc. – sans aucune perte significative de la qualité globale de l’image. Pour être honnête, Sony a fait un travail impressionnant avec le damier, nous sommes donc ravis de voir ce que cela peut potentiellement faire cuire ici.