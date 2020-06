Sony a déposé le slogan DualSense «Augmentez vos sens»

Sony Interactive Entertainment a déposé une demande de marque pour un slogan qu’il utilisait pour le DualSense de la PlayStation 5.

Comme repéré par GameSpot, la demande de marque «Heighten Your Senses» a été déposée il y a un peu plus d’une semaine, juste après l’événement de révélation de la PS5. La description mentionne spécifiquement que le slogan est destiné aux contrôleurs et nous pouvons déjà le voir utilisé sur certains des sites Web officiels de PlayStation en dehors des États-Unis. L’office américain des brevets et des marques indique que la demande est toujours en attente d’approbation finale, c’est probablement pourquoi le slogan manque sur le site Web nord-américain. Pendant ce temps, «Play Has No Limits» a été déposé avec succès dans le monde entier.

Intensifier vos sens semble un slogan tout à fait approprié pour le DualSense, étant donné que Sony a spécifiquement mis en évidence ses commentaires haptiques immersifs.

« Nous avons eu une excellente opportunité avec la PS5 d’innover en offrant aux créateurs de jeux la possibilité d’explorer comment ils peuvent intensifier ce sentiment d’immersion grâce à notre nouveau contrôleur », a déclaré Sony en avril. «C’est pourquoi nous avons adopté le retour haptique, qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme la lenteur de la gravitation de conduire une voiture dans la boue. Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 de DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche. »

Nous serons en mesure d’élever nos sens lorsque la PS5 sortira plus tard cette année. Sony n’a pas encore révélé de date de sortie et de prix.

[Source: USPTO via GameSpot]