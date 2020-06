Taika Waititi ne pouvait pas arrêter de tenir Baby Yoda sur le plateau «The Mandalorian»

Taika Waititi s’apprête à plonger dans la réalisation de plus Guerres des étoiles propriétés, et s’il a son chemin, peu importe ce qui est dans le scénario, il aura une marionnette Baby Yoda sur le plateau pour lui faire des câlins.

le JoJo Rabbit L’écrivain, réalisateur et (sorte de) star a eu du temps avec le membre le plus adorable de l’univers Star Wars quand il a réalisé le dernier épisode de la première saison de The Mandalorian, qui a révélé un élément assez important qui prépare l’arrivée de la deuxième saison cet automne . Mais Waititi n’était pas en train de bricoler avec le Darksaber autant qu’il était la marionnette Baby Yoda très chère et réaliste, que selon le Hollywood Reporter il tenait entre les prises.

Taika Waititi, qui a dirigé la finale de la saison (qui a tourné en décembre aux studios de Manhattan Beach) et a exprimé l’assassin androïde IG-11, a également dû prendre des pauses occasionnelles pour s’asseoir avec The Child dans ses mains. «Il m’a tellement rappelé mes bébés quand ils avaient 6 mois», dit-il. « Je ne pouvais pas m’en empêcher, je devais le tenir de la même manière. »

Le Hollywood Reporter en a une photo assez adorable, ainsi que d’autres détails sur la vie sur le plateau pour les personnes impliquées. Mais c’est très drôle de penser que l’épisode le plus important de la brève histoire de la série a eu de grandes décisions prises par son réalisateur pendant qu’il blottit doucement The Child. Certains emplois ont tous les avantages.