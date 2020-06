Snowpiercer : la série fait elle mieux que le film ?

Le temps est maintenant arrivé pour nous, de faire un premier bilan sachant que la série Snowpiercer adaptée de la bande dessinée est à la moitié de sa première saison sur Netflix.

Sinon, dans le cas où vous n’avez pas encore vu la série ou les derniers épisodes, sachez que cet article contient des spoilers.

Comme on le sait déjà, la première adaptation de la bande dessinée est sortie dans les salles de cinéma en 2013, qui a été réalisée par Bong Joon-Ho et a reçu de nombreuses critiques positives. Mais est-ce que cette série a réussi à faire mieux que le film ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Le Tanspierceneige

Pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée française, l’histoire se passe dans un monde post apocalyptique recouvert par la glace. Les survivants sont alors amenés à se réfugier au bord du « Transpierceneige », un train faisant le tour du monde. Ils doivent ainsi survivre en communauté, et pour ce faire, les classes supérieures plus riches décident de prendre le pouvoir et gouvernent alors le reste des survivants du train.

Une rébellion menée par les survivants opprimés éclate donc à bord du train pour l’égalité des classes et pour la survie.