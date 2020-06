Shirley Review: une autre vitrine pour le talent Uber d’Elisabeth Moss

Shirley frappe les services de streaming VOD, Hulu, et certains théâtres et ciné-parcs aujourd’hui, et c’est un film que vous devriez rechercher. Jetez un œil à la façon dont l’auteur emblématique Shirley Jackson essayé de garder sa raison et de passer par son propre processus créatif. Le film, réalisé par Josephine Decker, mélange la fiction et la réalité assez librement, alors n’entrez pas dans ce film en pensant qu’il s’agit d’un biopic simple. Au lieu de cela, le Sarah Gubbins Le script écrit se concentre sur la façon dont Shirley Jackson et son mari Stanley invitent un jeune couple dans leur maison, perturbant son processus créatif et l’enfer qu’ils ont mis à travers le couple.

Elizabeth Moss devient Shirley dans une performance digne d’un Oscar

« La célèbre écrivaine d’horreur Shirley Jackson est sur le point d’écrire son chef-d’œuvre lorsque l’arrivée des jeunes mariés bouleverse sa routine méticuleuse et exacerbe les tensions dans sa relation déjà turbulente avec son mari philant. Le couple d’âge moyen, sujet à des barbares impitoyables et à de copieux cocktails l’après-midi » , commence à jouer sans merci avec le jeune couple naïf à leur porte. «

Et jouez avec eux. Les quatre pistes sont incroyables dans le film. Odessa Young et Logan Lerman jouer le jeune couple, et les deux sont super. Young’s Rose et Elisabeth MossJackson a une chimie fantastique les uns avec les autres, car Rose commence à adorer Jackson en héros plus ils passent de temps ensemble. Leurs maris sont tous deux des abrutis courageux, et les deux femmes veulent échapper à la main que la vie leur a donnée. Ni l’un ni l’autre ne veut être la femme au foyer de soutien qu’ils sont censés être et longtemps pour sortir de ce rôle. Lerman et Michael Stuhlbarg sont tous deux excellents pour jouer les trous du cul, mais de différentes manières. Alors que Fred est un con, c’est sûr, Stuhlbarg joue le mari tricheur de Shirley avec une joie diabolique qui le rend instantanément à la fois charmant et répugnant.

Tous jouent cependant le deuxième violon d’Elisabeth Moss. Quelle année elle a jusqu’à présent. Après avoir élevé L’homme invisible repensant pour Blumhouse, elle est en feu à Shirley. Moss regarde certainement la partie, car elle a une ressemblance étrange avec le défunt auteur. Comme d’habitude avec une performance Moss, vous serez surpris par la facilité avec laquelle elle peut basculer l’interrupteur entre chaud et tendre à froid et calculateur. C’est vraiment un spectacle de voir une actrice de son calibre devenir la sienne comme elle l’a fait ces deux dernières années, et c’est là-haut comme l’une de ses meilleures.

Comme Shirley Jackson elle-même, en raison des circonstances dans le monde en ce moment, ce film peut ne pas obtenir le genre de course et les distinctions qu’il mérite en ce moment. Ne vous y trompez pas, lorsque la saison des récompenses se déroule, toutes les personnes impliquées doivent rester au téléphone. Ce voyage surréaliste vaut la peine d’être répété plusieurs fois, et si Moss n’est pas nominé pour un Oscar, personne ne sait plus ce qu’est une performance digne d’un prix.

