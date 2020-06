Godzilla vs Kong La cote est PG-13 pour Destruction de créatures / Film

La plupart des superproductions estivales sont PG-13, ce qui permet au public potentiel d’être aussi grand que possible. Les studios veulent que les familles amènent leurs enfants qui sont assez vieux, et que les adultes passent aussi un bon moment. Les cinéastes optent donc souvent pour une cote qui leur permet de jeter un peu de blasphème, peut-être une seule bombe f, juste la bonne dose de sex-appeal et beaucoup d’action. Quand cela vient à Godzilla vs Kong, l’action se présente sous la forme de batailles de monstres géants, et non seulement la cote officielle PG-13 du film confirme qu’il y en aura beaucoup, mais le réalisateur Adam Wingard dit que la raison de la note est «un euphémisme».

La note officielle de Godzilla vs Kong de la Motion Picture Association of America est PG-13 pour «des séquences intenses de violence / destruction de créatures et un langage bref». Et voici comment le réalisateur Adam Wingard a répondu à cette nouvelle sur Instagram:

Kong: l’île du Crâne nous a présenté une version appréciable du monstre de film classique connu sous le nom de King Kong, et la dernière version de Godzilla, vue pour la dernière fois dans Godzilla: le roi des monstres, est l’une des plus grandes itérations du lézard radioactif à ce jour. Donc, le fait que les deux se réunissent pour une bataille épique qui se traduit par «des séquences intenses de violence / destruction de créatures» est parfaitement logique. Mais nous aimons le fait que Wingard attise les flammes de ces attentes en nous faisant savoir qu’une telle description ne capture même pas la quantité de bagarres de monstres que nous allons voir.

Godzilla vs Kong étoiles Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Millie Bobby Brown (Choses étranges), Rebecca Hall (Iron Man 3), Brian Tyree Henry (Atlanta), Shun Oguri (Gintama), Eiza González (Baby Driver), Jessica Henwick (Poing de fer), Julian Dennison (Deadpool 2), Kyle Chandler (le loup de Wall Street), et Demian Bichir (La nonne).

Godzilla vs Kong piétine dans les théâtres sur 20 novembre 2020, et nous aurons peut-être bientôt une remorque.

