Shawn Mendes et Camila Cabello ont un nouvel ami à quatre pattes: Rencontrez Tarzan!

Shawn Mendes et Camila Cabello ont adopté un chiot, qu’ils ont choisi de nommer Tarzan.

Le couple a ajouté un ami à quatre pattes à leur famille, alors que Shawn s’est tourné vers les médias sociaux cette semaine pour faire ses débuts avec leur chiot golden retriever moelleux – qu’ils ont nommé Tarzan – à leurs abonnés.

La chanteuse de ‘Wonder’ a posté plusieurs photos et vidéos de Tarzan sur Instagram mardi (03.11.20), dont un clip dans lequel Camila est assise sur la banquette arrière d’une voiture, serrant l’adorable boule de fourrure près de sa poitrine.

L’ajout de Tarzan à la famille intervient alors que la romance de Shawn et Camila a parcouru un long chemin au cours des derniers mois, le couple s’auto-isolant ensemble dans la maison de Camila, 23 ans, à Miami, au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Shawn, 22 ans, a même récemment déclaré que sortir avec l’ancien membre de Fifth Harmony lui avait appris à avoir moins peur de parler avec son cœur.

Il a dit: «J’ai réalisé que j’avais beaucoup de peur en tant qu’humain… pour dire comment mon cœur se sentait. Et j’ai réalisé qu’en matière de cœur, nous n’avons pas vraiment besoin d’être des experts.

Le chanteur de «In My Blood» a également révélé que sortir avec le hitmaker de «La Havane» le forçait à être plus «émotif et vulnérable» et ouvert sur ses sentiments.

Il a expliqué: « Je pensais que j’étais un gars assez ouvert, émotif, jusqu’à ce que je commence à être dans une relation avec quelqu’un que j’aime vraiment, vraiment et, réalisant que ‘oh non, j’ai vraiment ce grand ego, et je ne le fais pas’ Je veux lui montrer que j’ai mal et je ne veux pas lui montrer que cela m’a offensé, et comme je veux être l’homme, et je veux être forte dans cette relation. Cela a en fait blessé notre relation, mais la vraie force réside dans le fait d’être émotif et vulnérable. «

