Impossible 7 ‘, et plus – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Coyote laid 2

Cri 5

Mission: impossible 7

Avions, trains et automobiles

Le prochain top model américain impresario Tyra Banks, qui a joué Zoe dans le film de 2000 bar-dancer Coyote laid, a des dessins sur une suite. Banks est apparue dans le talk-show de Kelly Clarkson et a révélé qu’elle souhaitait continuer l’histoire sous une forme ou une autre, que ce soit un film ou une émission de télévision. On dirait que c’est dans les tout premiers stades – comme dans, ce n’est guère plus que des bavardages inutiles à ce stade – mais je suppose qu’il y a des films plus ridicules qui pourraient être séquellés vingt ans après les faits. Roméo doit mourir 2, n’importe qui?

Pour une raison quelconque, Kevin Hart et Will Smith envisagent de refaire un film assez parfait: le classique de John Hughes Avions, trains et automobiles. Pourquoi demandes-tu? Permettez à Hart d’expliquer: «Moi et [Will] parlons de faire un film depuis le plus longtemps et nous [couldn’t] mettre le doigt sur ce qu’était ce film. Donc, pour que nous arrivions à un point où nous convenons que ledit matériel était notre projet – parce que nos personnalités non seulement correspondent, mais que nous pouvions vraiment apparaître dans cette situation – c’était juste une évidence. Eh bien, dans cette cas… pas besoin de s’inquiéter à ce sujet!

Kyle Gallner, qui fait partie de la distribution d’ensemble du prochain Cri 5 (ou Crier, comme on l’appelle actuellement), a parlé à Collider de ses attentes honnêtes pour le nouveau film, et il a semblé vraiment impressionné par le scénario. «Je suis le premier à me dire: ‘Eh, tu sais…’ Non, non, non. Ce que j’ai trouvé vraiment, vraiment cool dans le script, c’est qu’il y a beaucoup de ce genre de magie que le premier avait, ce qui est vraiment cool. Je pense que les gens qui aiment l’original vont vraiment creuser ça.

Et enfin, voici une photo récente de Pom Klementieff de Mission: Impossible 7 et 8 scénariste / réalisateur Christopher McQuarrie, et ici surface peu photos de Tom Cruise et Hayley Atwell se balader tout en faisant le film aussi. Dieu, j’espère que les cinémas sont toujours là (et que les visites sont sûres) au moment où ces films seront prêts à sortir.

