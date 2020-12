Seltos et Sonet mènent la success story de Kia Motors en Inde

En juillet 2019, Kia Motors est officiellement entré sur un marché indien extrêmement compétitif et brutalement impitoyable avec Kia Seltos. Sonet est le dernier né de la famille Kia Motors. De nombreux constructeurs automobiles légendaires comme Renault, Fiat, Mitsubishi, GM (Chevrolet) ont quitté l’Inde en raison de leur échec relativement important avec les masses ici. Ces constructeurs automobiles existent depuis des lustres. Pourtant, ils étaient incapables de déchiffrer le code de l’Inde. C’est la raison pour laquelle l’Inde est l’un des marchés les plus difficiles au monde à pénétrer. Maintenant, Kia Motors est celui qui a décidé de parier sur leur sort. Ils ont étudié le marché indien de manière approfondie et ont appris de l’expérience de son frère Hyundai Motors. Hyundai Motors est déjà le deuxième constructeur automobile du pays.

Stratégie d’entrée de Kia Motors

Cela s’est avéré être une aubaine pour Kia Motors car il était déjà conscient de nos sensibilités indiennes. Le segment des SUV compacts à la croissance la plus rapide en Inde est ce que Kia a ciblé avec Seltos. Maintenant, l’histoire d’amour relative de l’Inde avec le SUV compact n’est pas inconnue. Notre contentement d’avoir un gros SUV assis sur notre place de parking n’est pas caché. C’est exactement ce que Kia a fait avec d’abord le Seltos, puis cette année avec le Sonet. Désormais, les chiffres montrent clairement que l’obsession de l’Inde pour les SUV et les SUV compacts est loin d’être terminée. En fait, le segment des SUV compacts a augmenté de 60% entre le 19 octobre et le 20 octobre. (33000 unités en octobre 19 et 53 000 unités en octobre 20).

Maintenant, Kia Seltos et Sonet ont été les principaux facteurs contributifs de cette poussée. Kia a vendu plus de 1,27 lakh unités de Seltos depuis août 19. Cela en fait la deuxième voiture la plus vendue de son segment après Hyundai Creta. Sonet a en revanche vendu près de 21 000 unités en seulement deux mois. Il est également le deuxième meilleur de son segment après Maruti Suzuki Brezza.

Pourquoi Seltos et Sonet sont-ils si attrayants?

Le marché indien est fasciné par les caractéristiques, le style et la taille d’une voiture en général. Kia Motors s’est assuré de prendre soin de chacun de ces aspects, puis de certains. Toutes les voitures Kia: Seltos, Carnival et Sonet, sont livrées avec une tonne de fonctionnalités exclusives, y compris des premières dans le segment. Ces fonctionnalités incluent toutes les fonctionnalités technologiques connectées modernes comme Apple Car Play, le chargement sans fil, les toits ouvrants et la commande vocale. Kia propose de nombreux kits de sécurité ainsi que plusieurs airbags, ESC, Hill Ascent Assist, affichage tête haute et caméra de stationnement à 360 degrés. Tout en répondant à tous les besoins des acheteurs indiens, Kia a réussi à attirer de nombreux clients, ce qui en fait l’une des marques les plus performantes à pénétrer le redoutable marché indien.

Où va Kia Motors à partir d’ici?

Avec Sonet commandant un temps d’attente allant jusqu’à 5 mois pour le moment, l’avenir ne semble aller que dans une seule direction. Kia en tant que marque est plus forte que jamais. Avec l’approche qu’ils ont suivie jusqu’à présent, il ne sera pas surprenant qu’ils deviennent l’une des marques les plus réussies du pays.