Respawn pousse un correctif pour Code: Problèmes de camion dans Apex Legends

Image via Respawn Entertainment

Respawn a poussé un correctif au code: erreur de connectivité de camion qui sévissait Apex Legends joueurs au cours des dernières heures. Le bug a obligé les joueurs à se déconnecter de leurs matchs et a commencé à se produire après le coup d’envoi du Holo-Day Bash plus tôt dans la journée.

Le compte officiel EA Help a confirmé que les problèmes avaient été résolus et que les rapports des utilisateurs semblent avoir diminué depuis l’annonce.

Bonne nouvelle, le problème à l’origine des erreurs de connectivité Code: Truck dans #ApexLegends a été résolu. Merci beaucoup pour votre patience. – Aide EA (@EAHelp) 2 décembre 2020

L’erreur Code: Truck ramènerait les joueurs à l’écran de départ avec un message indiquant «désynchronisé avec le serveur», selon les rapports des utilisateurs. Le problème a commencé à se produire fréquemment après l’ajout du mode de jeu Winter Express.

Les développeurs ont mis en place un petit patch parallèlement à l’événement qui permettrait aux joueurs de replacer le minigun de Rampart sur Tridents après que les utilisateurs aient découvert un bogue impliquant l’ultime de Rampart et le drone de Crypto. Il est possible que ce patch ait également interféré avec les mécanismes du jeu, selon le mineur de données iLootGames. En plus du correctif pour les problèmes avec Sheila, Respawn a également «poussé une mise à jour de playlist» qui a aidé à déployer une solution.

C’est la deuxième fois Sommet a rencontré des problèmes de connectivité en autant de jours. Les joueurs ont été exclus de la bataille royale en raison de problèmes avec les services EA qui bloquaient l’accès à Origin, aux serveurs EA et Sommet dans plusieurs régions différentes hier. Le problème a été résolu après quelques heures.

Pour aggraver les problèmes de connectivité, a marqué aujourd’hui le retour de SommetL’événement Holo-Day Bash, qui a ramené le populaire mode à durée limitée Winter Express. Les joueurs ont afflué pour essayer la version améliorée du LTM et ont été confrontés à une série d’erreurs Code: Truck à mi-match.