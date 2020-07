Selon le Wall Street Journal, le nouvel Apple iPhone 12

– – – – – – La première chose qui vient à l’esprit de chaque Tech Freak après avoir entendu le mois de septembre est… le lancement d’un nouvel iPhone. Cependant, on pense que cette fois, les iPhones seront retardés en raison de la situation de pandémie COVID-19. Selon le Wall Street Journal, la sortie du nouvel Apple iPhone 12 est reportée. Donc, tous ceux qui économisaient pour le nouvel iPhone, vous devrez attendre, il y a des chances qu’il n’y ait pas de nouvel iPhone cette année. Selon Apple News, la conception et les spécifications ont été finalisées. Le design serait similaire à celui du dernier iPhone 11 pro. Plusieurs rapports de sources réputées ont déclaré que le calendrier de sortie d’Apple avait repoussé sa période raisonnable de mi-septembre. Simultanément, des rapports contradictoires provenant de ressources qui sont généralement tout aussi continus ont indiqué que les téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple seraient publiés à temps, ce qui a semé la confusion sur le marché. De plus, les rapports vont et viennent pendant des semaines concernant le moment de la sortie prochaine de l’iPhone 12 d’Apple. Dans le même temps, des rapports contradictoires provenant de sources généralement aussi fiables ont déclaré que les téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple seraient publiés à temps.Il y a deux cas qui peuvent se produire Premièrement, il y a des chances qu’Apple ait repoussé la production de masse de ses nouvelles versions d’iPhone 12 à venir d’ici un seul mois. Deuxièmement, une situation un peu improbable est qu’ils ne seront pas un nouvel iPhone cette année.Au cours de ce verrouillage, Apple a triplé ses ventes d’ordinateurs portables et de bureau, même dans les téléphones mobiles. Il avait limité le nombre de téléphones portables envoyés à leurs revendeurs agréés. Mais ils sont toujours sceptiques quant à la sortie car les ventes pourraient maintenant être comme promises. Date de sortie et autres rumeurs? Cette nouvelle version de l’iPhone devrait avoir un corps métallique lisse avec une vitre arrière, mais la forme de l’iPhone pourrait être convertie en celle de l’iPhone 5: des baies de caméras arrière carrées avec tous les bords métalliques horizontaux. Cette conception a également été vue dans les nouveaux designs d’iPad et a réussi à se vendre comme des cupcakes. Le haut de gamme à l’écran sera probablement un peu plus petit que celui de l’iPhone 11 et la matrice de caméras sur les modèles iPhone 12 Pro inclura prétendument un capteur LIDAR, ce qui est précisément ce que Daehnert a conçu. Pour des nouvelles plus excitantes et parmi les fuites, restez. connecté et restez à l’écoute. – – –

