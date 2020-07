Selena Gomez et Niall Horan sortent ensemble? Voici ce que vous devez savoir sur leur relation

Niall Horan exprime les rumeurs de rencontres avec Selena Gomez

Que se passe-t-il entre Selena et Niall, «diraient-ils qu’ils sortent ensemble?». Les ragots ont totalement submergé le One Direction Star, Niall Horan et Selena Gomez étant ensemble. Examiné à plusieurs reprises, Niall dit « ce sont de vieux copains » et ils, pour la plupart, pendent les nôtres en vue d’un rassemblement similaire de compagnons qu’ils ont.

Ces rumeurs d’amour sont-elles vraies? Ou alors encore est-ce que leur fraternité se poursuit? Voici tout ce que vous avez à y penser.

Selena et Niall ont été vus ensemble chez KCA en 2012. Par la suite, ils ont été découverts ensemble lors de nombreux rassemblements. En 2015, lors d’une réunion avec Entertainment Tonight, Selena met fin au calme lorsqu’elle est interrogée sur la question de savoir si les deux sortaient ensemble. Elle dit: «Oh mon dieu, non! Je l’aime, je l’ai généralement. Il est étonnant.

Il y a un an, de nombreuses choses ont alimenté les ragots. les deux ont été vus traîner. Ils ont été trouvés dans un restaurant italien à Los Angeles. Courtney Lopes, leur compagnon commun, était également avec eux. De même, Selena a été découverte alors qu’elle se dirigeait vers la maison de Niall à Los Angeles avec un sac rempli de marchandises.

Elle encourage également ses adhérents à diffuser la nouvelle version de Niall «Ideal To Meet Ya», faisant référence à «Cela est sorti il ​​y a 5 minutes et je suis presque certain que vous devez télécharger».

Être fan de Selena accepte vraiment les ragots et souhaite que Niall et Selena soient ensemble. Après, les déplorables mises à jour sur l’union de son ex-Justin Bieber avec le mannequin Hailey Baldwin. Beaucoup admettent que Niall est «l’homme de parole» dont elle a généralement besoin.

Tout cela arrive sûrement à une conclusion lorsque Niall Horan appelle ces ragots datant de «charabia». Il efface également de vieux bouts de potins clarifiant qu’il ressemblait à 15 autres pour le gril. Il ajoute à cela, comment ils ont été dans tous les cas de vieux copains avec un rassemblement similaire de copains.