Scène de démonstration technique d’Unreal Engine 5 recréée dans les rêves

Y a-t-il quelque chose Rêves les créateurs ne peuvent pas faire? Après avoir vu la démo technologique Unreal Engine 5 de cette semaine, l’artiste Martin Nebelong a relevé le défi d’en recréer une petite partie dans la suite créative de Media Molecule. Le moteur irréel 5 Rêves les loisirs peuvent ne pas avoir Lumen ou Nanite ou l’une des autres fonctionnalités de nouvelle génération à venir l’année prochaine, mais c’est néanmoins un hommage assez impressionnant, continuant à montrer les possibilités de Rêves et le pouvoir des créateurs qui l’utilisent.

Découvrez la comparaison du moteur Unreal 5 de Nebelong Rêves recréation de la version d’Epic dans les images ci-dessous:

Comparaison des rêves d’Unreal Engine 5

Voici la scène de Dreams de Nebelong. (Cliquez pour agrandir) Voici la scène de Dreams de Nebelong. (Cliquez pour agrandir)

Il s’agit d’une capture d’écran fournie par Epic de la démo technologique Unreal Engine 5. (Cliquez pour agrandir) Il s’agit d’une capture d’écran fournie par Epic de la démo technologique Unreal Engine 5. (Cliquez pour agrandir)

Bien que ce ne soit pas une récréation 1: 1 parfaite, il est assez proche, et Nebelong a réussi à capturer le sentiment général de la scène et certains de ses détails plus uniques, comme la peinture rupestre circulaire sur le mur de droite et l’architecture unique le long de la gauche. Plus impressionnant encore est le fait que Nebelong a fait Rêves création en environ deux heures. Il a fourni un rapide laps de temps du processus sur son Twitter pour montrer comment tout cela s’est déroulé, avec une version de meilleure qualité de la vidéo disponible sur YouTube.

Merci pour la grande réponse à ma # UnrealEngine5 hommage rendu dans Dreams sur ma PS4! Je pense qu’Epic a fait un travail fantastique avec leur moteur, et il transformera les jeux haut de gamme et la VR. Voici un timelapse de la création de deux heures. HQ: https://t.co/1YBFJ1GXK9#MadeInDreams pic.twitter.com/ogAzoAdEAe – Martin Nebelong (@MartinNebelong) 15 mai 2020

Depuis sa sortie au début de cette année, Rêves les créateurs ont toujours défié les attentes avec des créations stupéfiantes, des jeux intéressants aux superbes représentations du réalisme. Twitter de Martin Nebelong vaut la peine d’être suivi si vous aimez voir Rêves les créations.

Media Molecule est loin d’être terminé avec Rêves, avec des plans futurs, y compris l’ajout de la prise en charge de la réalité virtuelle (à la fois pour la création et la lecture de créations) et sans s’y concentrer encore, Rêves fera le saut vers la PS5 à un moment donné après la sortie de la console de nouvelle génération.