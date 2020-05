Le lancement du VUS compact Toyota Urban Cruiser est prévu d’ici la saison des fêtes

Maruti Suzuki a approuvé la fourniture de Vitara Brezza à Toyota India, qui fera bientôt naître le nouveau SUV compact Urban Cruiser.

Toyota et Suzuki ont recommencé à travailler sur leur partenariat, le premier apportant un nouveau SUV compact. Toyota Urban Cruiser est le nouveau SUV compact à venir qui est un Maruti Vitara Brezza rebadged. En fait, cette fois, Toyota prétend que ce sera plus qu’un simple rebadging et que leur SUV compact sera différent.

Maruti a approuvé la fourniture de Vitara Brezza Essence à Toyota et commencera bientôt à les envoyer. Les rapports suggèrent que Toyota lancera le VUS compact Urban Cruiser vers la saison des fêtes 2020. Maintenant que les usines de production et de fabrication ont lentement commencé à fonctionner, nous nous attendons à une période d’attente plus courte.

Au début de 2019, Maruti a approuvé la fourniture de Baleno à Toyota. Vers la saison des fêtes, encore une fois, nous avions la Toyota Glanza sur le marché. Ce dernier a cependant réussi à dégager des chiffres de vente décents sans nuire aux ventes de Maruti Baleno. Au lieu de cela, Toyota offre un meilleur package de garantie et est encore moins cher.

Le Toyota Urban Cruiser porte son nom inspiré de l’emblématique Land Cruiser. Le moteur, la plate-forme et les autres composants seront les mêmes que ceux de Vitara Brezza. Ainsi, le SUV Toyota recevra également un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre NA. Le moteur est capable de produire 104 ch et 138 Nm de couple de pointe, avec un MT à 5 vitesses et un AT à 4 vitesses en option.

Les options de boîte de vitesses resteront également les mêmes, cependant, la version de Toyota serait disponible en seulement quelques variantes. Même le système Smart-Hybrid sera reporté, pour les variantes manuelles et automatiques. Urban Cruiser, contrairement à Glanza, obtiendra quelques différences esthétiques, une gamme de prix légèrement révisée et un remaniement dans la liste des fonctionnalités.

Le Brezza Essence est livré avec des fonctionnalités telles que des coussins gonflables doubles, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière, caméra de stationnement arrière, phares automatiques, essuie-glaces à détecteur de pluie, système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, climatisation automatique, ventilation arrière AC , Lampes frontales pour projecteurs LED et bien plus encore. .