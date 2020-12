Sasha Banks Le personnage mandalorien ne reviendra peut-être pas cette saison – / Film

Le mandalorien La saison 2 a amené toute une série de personnages dans l’histoire du chasseur de primes Din Djarin et Baby Yoda (qui a maintenant un vrai nom: Grogu). Juste ce week-end dernier, La guerre des clones le favori Ahsoka Tano a fait une apparition jouée par Rosario Dawson. Plus tôt cette saison, Katee Sackhoff a également donné vie à son personnage animé Bo-Katan en live-action, et elle a amené deux autres guerriers mandaloriens avec elle. Cependant, cela ne signifie pas que tous ces personnages continueront à apparaître tout au long de la saison. En fait, nous en avons peut-être déjà fini avec l’un d’entre eux.

Lorsque Bo-Katan est apparu dans l’épisode «The Heiress», elle a été rejointe par deux autres Mandaloriens, Koska Reeves (Mercedes Varnado, AKA ancienne star de la WWE Sasha Banks) et Ax Woves (Simon Kassianides). Malgré des différences majeures dans leurs systèmes de croyances mandaloriennes, Din Djarin a aidé le trio à démolir un cargo impérial plein d’armes. Ils se sont séparés, mais avec la possibilité illimitée de se rencontrer à nouveau, d’autant plus que Bo-Katan tente de récupérer le sabre noir de Moff Gideon.

Cependant, dans une récente interview avec ComicBook.com, Mercedes Varnado a révélé que « The Heiress » est le seul épisode dans lequel elle apparaît au cours de la deuxième saison. L’actrice a déclaré: «Je ne peux qu’espérer que les fans en sauront plus, je ne suis que dans cet épisode», a-t-elle déclaré. «C’est génial, mais nous ne pouvons qu’espérer plus de choses.»

Cela signifie-t-il que nous ne verrons pas non plus Bo-Katan apparaître plus tard cette saison? Après cet épisode, on avait l’impression que nous pourrions mener à une sorte de grande confrontation avec Moff Gideon. Cela pourrait encore être le cas, mais peut-être que cela n’impliquera pas Bo-Katan. Ou si c’est le cas, peut-être qu’elle ne sera pas flanquée de Koska Reeves et Axe Woves. Il est également possible que le personnage de Varnado puisse faire une apparition, mais elle ne semble jamais démasquée ou n’a aucune ligne, donc un double cascadeur a été utilisé à la place sous l’armure.

Pour ce que ça vaut, Varnado espère qu’elle reviendra pour aider Bo-Katan à accomplir sa mission. Elle a dit: «Si je peux prier et manifester quoi que ce soit, j’espère juste que moi et Katee, Bo-Katan, pourrons, espérons-le, attraper le Darksaber un jour. Mais nous devrons voir, je ne sais pas. Pour sa part, Sackhoff joue aussi des choses proches du gilet. Dans notre récente interview avec l’actrice, elle a affirmé ne pas se souvenir si elle avait tenu le sabre noir, ce qui semble être quelque chose que vous n’oublierez pas. Donc, comme Varnado le dit, nous devrons attendre et voir ce qui se passe.

