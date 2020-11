Samsora publie une «  déclaration finale  » sur la situation de CaptainZack et Nairo avant la bataille juridique

in

Ezra «Samsora» Morris n’était que l’un des nombreux Super Smash Bros. joueurs pour commenter la situation entre Zack «CaptainZack» Lauth et Nairoby «Nairo» Quezada, dans laquelle Quezada aurait commencé une relation sexuelle avec Lauth à l’âge de 20 ans et Lauth à 15 ans.

Mais après que Quezada ait publié une déclaration se défendant le 28 octobre, Morris a décidé de se distancer complètement de la situation au lieu de doubler ses commentaires précédents.

Morris était ami à la fois avec Quezada et Lauth et a déclaré qu’il était directement impliqué dans plusieurs discussions entre les deux hommes après le début de la relation présumée, notamment en fournissant un avocat à Zack avant ses premiers commentaires sur la situation en juillet.

Lauth se serait ouvert à Morris sur le fait qu’il ne voulait jamais mentir pour Quezada sur ce qui s’était passé entre eux, ce qui a incité Morris à pousser Lauth à dire la vérité, même si cela aurait un impact sur la carrière de Quezada. Il dit également qu’il s’est entretenu avec Quezada après la publication des allégations et le dernier TwitLonger de Lauth sur la situation a révélé «toute l’histoire», où il dit que Quezada a désigné Lauth comme l’instigateur de la situation.

Morris s’est excusé d’avoir gardé le silence sur les informations contenues dans son message d’origine, mais il ne sait plus à présent à quel point l’histoire qu’il a entendue de chaque côté suit les commentaires les plus récents de Quezada.

«Il est devenu clair que la vérité réelle de la situation n’est connue que des deux parties impliquées», a déclaré Morris. «Je me suis éloigné des deux parties et je suis convaincu que la vérité sortira devant le tribunal.»

Les commentaires de Quezada ont confirmé une partie de ce que Morris et Fracasser Les pro Tamim Omary parlaient de la situation, y compris que Quezada n’a jamais offert à Lauth «de l’argent silencieux» comme l’appelait Lauth.

Quezada a plutôt souligné que Lauth était l’instigateur de leur relation sexuelle, qu’il qualifie de viol, et ressentait le besoin de payer à Lauth l’argent qu’il demandait car il avait des antécédents de chantage à des personnes, y compris d’anciens Fracasser pro Elliot «Ally» Carroza-Oyarce, l’autre partenaire relationnel mineur de Lauth.

« Le 13 août 2019, après que le sponsor de Zack l’ait laissé tomber, Zack m’a demandé de l’argent », a déclaré Quezada. «J’étais réticent à l’idée, mais il a demandé à nouveau plus tard par SMS. Son insistance, combinée à la façon dont je venais de voir la preuve que Zack avait fait chanter Ally et comment il m’avait fait chanter deux ans auparavant, signifiait pour moi que la seule option que j’avais était de me conformer.

Quezada a déclaré qu’il avait effectué trois paiements à Lauth: 2 000 $ le 13 août 2019, 275 $ le 13 janvier 2020 et 350 $ le 24 février 2020 et affirmait qu’aucun de ces paiements ne disait quoi que ce soit en disant à Lauth de «faire sa part en restant silencieux.

Dans la mesure où Quezada est entré dans les détails avec sa déclaration, Morris a décidé de s’éloigner des deux parties et de ne fournir aucun autre commentaire alors que les questions sont portées devant les tribunaux.