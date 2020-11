Les Chargers de Los Angeles ont eu plus de chagrin dans une finition écrasante

INGLEWOOD, Californie – Les Raiders de Las Vegas ont été les bénéficiaires d’une autre fin brutale pour les Chargers de Los Angeles.Le transfert de Justin Herbert à Donald Parham Jr. pour un atterrissage de 4 verges sur le jeu ultime du sport a été annulé après une rediffusion. aperçu, et Las Vegas a tenu pour battre LA 31-26 dimanche.- – – Derek Carr a lancé deux passes d’atterrissage pour Las Vegas (5-3), qui s’est amélioré à 4-1 sur l’autoroute. Herbert était 26 sur 42 pour 326 verges et deux touchés pour les Chargers (2-6), dont toutes les pertes sont venues de sept facteurs ou beaucoup moins.Cette fois, Los Angeles a acheté le ballon sur ses 25 avec 4:37 à jouer et a conduit à Las Vegas 4. Herbert a découvert Parham dans le coin précis de la zone supérieure, mais après un aperçu de la relecture, l’atterrissage a été annulé lorsqu’il a été décidé que l’arrivée serrée ne préservait pas la possession tout au long de la capture. -14 à la mi-temps a cependant marqué sur leurs deux premiers disques de la seconde mi-temps. Carr a frappé Nelson Agholor pour un TD de 45 verges, après quoi Darren Waller avait une cote de 3 verges pour fournir à Las Vegas un avantage de 28-17 avec 7:49 à jouer au troisième quart. Le deuxième objectif de discipline de Michael Badgley a introduit les Chargers à 28- 20. Lors de la possession ultérieure de Los Angeles, Herbert a lancé un mouvement d’écran à Gabe Nabers pour un atterrissage de 4 verges, mais l’essai de conversion à 2 points a échoué avec 9:12 restants. Les Chargers ont forcé un trois et un retrait, mais Kyle de Las Vegas. Wilber a récupéré le botté de dégagement étouffé de KJ Hill sur le LA 31. Les Raiders ont profité du but de discipline de 31 verges de Daniel Carlson avec 4:42 à jouer.Carr a complété 13 des 23 pour 163 verges. , gagnant 160 verges et une moyenne de 6,2 verges par course. Devonte Booker a mené le meilleur chemin avec 68 verges en huit portées et Josh Jacobs a réalisé 14 portées pour 65 verges.Les Raiders ont ouvert le score lors de leur deuxième entraînement lorsque Booker a parcouru 23 verges à la bonne fin avec 4:42 à faire au premier quart pour son Kalan Ballage de Los Angeles l’a égalisé à 7 au début du deuxième quart quand il a pris un lancer d’Herbert sur le quatrième et 1 des Raiders 5 et a localisé un écart sur la facette précise de la route à atteindre. son premier atterrissage dans la NFL. Ballage – qui avait 15 courses pour 69 verges – a été signé dans l’équipe d’observateurs plus tôt dans la saison et a été qualifié pour le sport en raison d’accidents.Jacobs a remis les Raiders en tête avec 5:34 à jouer dans la première mi-temps. Les Chargers sont devenus la main-d’œuvre principale en près de 11 ans pour atteindre 10 facteurs ou plus dans les 20 dernières secondes de la première moitié alors qu’ils se ralliaient pour prendre une avance de 17-14 à la mi-temps. avec Keenan Allen pour un atterrissage de 27 verges pour égaliser à 14 avec 19 secondes à jouer. Las Vegas a de nouveau acheté le ballon avec deux temps morts restants et déterminé à ne pas manquer le temps. Le transfert s’est retourné contre lui lorsque Jerry Tillery a limogé Carr, a forcé un échappé et a récupéré le ballon sur les Raiders 27 à 8 secondes de la fin, et Badgley a fait un objectif de discipline de 45 verges.La dernière fois à atteindre 10 facteurs que tard dans la demie était Philadelphie sur 28 décembre 2008, vers Dallas.

Hansgrohe Exafill Plus. Set de finition, pour baignoire dont l'orifice de trop-plein est situé dans un creux (58128000) comprenant: protection, bouchon de sécuritéconvient à des baignoires standards et spéciales, pour baignoires avec trop-plein situé dans un creuxjet mousseur triplemousseur orientable de 20°débit 30 l/min

Purline ® BestBio Design Gris, profitez d’un feu de flamme réel, dans une cheminée ultra moderne ! BestBio Design G , profitez d’un feu de flamme réel, dans une cheminée ultra moderne ! La cheminée Best bio Design est l’aboutissement de plus de 6 ans de production du modèle le plus vendu de Purline. En effet le bestseller de plus de 25.000 exemplaires vendu en Europe fait peau neuve avec quelques points

Purline ® BestBio Blanche, profitez d’un feu de flamme réel, dans une cheminée ultra moderne ! BestBio, profitez d’un feu de flamme réel, dans une cheminée ultra moderne blanche superbe ! La cheminée Best bio est l’aboutissement de plus de 6 ans de production du modèle le plus vendu de Purline. En effet le bestseller de plus de 25.000 exemplaires vendu en Europe fait peau neuve avec quelques points

Les Poulettes Bijoux Bracelet Lien Une Perle Jaspe et Deux Anneaux de Larimar Bracelet larimar, une pierre fine de République Dominicaine synonyme d'élégance et de raffinement. Composé d'un lien synthétique de 1 mm de diam. coulissant. 1 perle de jaspe (8mm) entourée de 2 anneaux de larimar (8mm) et deux perles argent. Réglable de 16cm à 29cm. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.

Les Poulettes Bijoux Bracelet Lien Une Perle et Deux Anneaux de Larimar - Noir Bracelet perle de larimar, une pierre fine de République Dominicaine synonyme d'élégance et de raffinement. Composé d'un lien synthétique de 1 mm de diam. coulissant. 1 perle de larimar bleu ciel (8mm) entourée de 2 anneaux de larimar (7mm) et deux perles argent. Réglable de 15cm à 28cm. Bijou livré dans son

Axess Industries Potence de levage télescopique à 7 niveaux Charge 2500 kg Finition Peinte Potence de levage télescopique pour chariot élévateur à fourches.Elle est fabriquée en tubes profilés, soudés et vissés pour plus de robustesse.Cet accessoire permet de créer de nouvelles portées pour les chariots é...