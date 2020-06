Sammy Sosa contre Mark McGwire / Film

Après l’énorme succès de la série documentaire Michael Jordan et Chicago Bulls La dernière dance, ESPN essaie de maintenir le battage médiatique en lançant de nouveaux 30 pour 30 documentaires sportifs le dimanche. L’un d’eux sera Long Gone Summer, qui relate la célèbre bataille du home run de l’été 1998 entre le premier buteur des St. Louis Cardinals Mark McGwire et le voltigeur des Cubs de Chicago Sammy Sosa. La première Long Gone Summer la bande-annonce est arrivée pour taquiner l’arrivée du film la semaine prochaine.

Bien que les fans se soient accrochés à la bataille entre Sosa et McGwire comme un grand moment pour le sport, la nouvelle que Sammy Sosa a utilisé des médicaments améliorant les performances et Mark McGwire a systématiquement utilisé des stéroïdes tout au long de sa carrière. Mais même si beaucoup regardent encore cette saison de baseball comme un moment fort, principalement parce que c’était un phare de lumière à un moment où le scandale Bill Clinton / Monica Lewinsky et la guerre du Kosovo dominaient les gros titres. Un retour en arrière après 22 ans devrait fournir beaucoup de recul sur ce moment historique du baseball.

Long Gone Summer est dirigé par UN J. Schnack (Kurt Cobain à propos d’un fils, nous mentons toujours à des étrangers), et voici le synopsis officiel d’ESPN.

Ce fut l’une des saisons les plus mémorables et les plus importantes de l’histoire du baseball. À l’été 1998, Mark McGwire des St. Louis Cardinals et Sammy Sosa des Chicago Cubs se sont lancés dans la poursuite de l’un des disques les plus sacrés du jeu, enflammant la passion et l’imagination des fans et des non-fans du monde entier. Le drame, l’excitation et les résultats resteront dans les mémoires pendant des générations. Si seulement nous savions à quel point nos sentiments à propos de tout cela deviendraient finalement complexes.

Dans le nouveau film ESPN 30 pour 30 « Long Gone Summer », le réalisateur AJ Schnack ramène les téléspectateurs à la saison de baseball 1998, ses moments forts, son impact massif et ses complications indéniables. Présentant des entretiens approfondis avec McGwire et Sosa, parlant longuement pour la première fois en plus de deux décennies, le portrait intime transporte les téléspectateurs à travers chaque détour et le tour de la poursuite historique des cogneurs du record emblématique de Roger Maris de 61 circuits dans un seule saison. Avec une partition musicale composée par Jeff Tweedy de Wilco, originaire de la région de St. Louis et résident actuel de Chicago, le film est un voyage dans le temps qui rappelle à quel point l’histoire était sismique et émotionnelle – tout comme la légitimité des réalisations en son centre sera ultérieurement remise en question.