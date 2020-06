Becky Review: un film de vengeance sanglante et violente apporte la marchandise

Becky est devenu disponible pour diffuser sur les plates-formes VOD ce week-end, tout en ouvrant également sur des écrans de drive-in à travers le pays. le Seul à la maisonstyle thriller de vengeance a fait des vagues pour avoir un acteur comique Kevin James incarnez le méchant néonazi dans le film, avec un tatouage à croix gammée à l’arrière de la tête. Un cascadeur comme celui-ci est généralement un mauvais signe. Pourtant, le facteur de curiosité, combiné à un solide casting d’acteurs, a fait de ce film l’un des plus attendus qui fera ses débuts en streaming cet été. Bien que loin d’être parfait, le film est plus juste que faux, et Becky finit par être une montre amusante et sanglante.

Becky est super violente

« Spunky et rebelle, Becky (Lulu Wilson) est amenée à une escapade d’un week-end dans une maison au bord du lac par son père, Jeff (Joel McHale), dans le but d’essayer de se reconnecter. Le voyage prend immédiatement un tour pour le pire quand un groupe des condamnés en fuite, menés par l’impitoyable Dominick (Kevin James), envahissent soudain la maison du lac. «

L’intrigue du film est un peu simple, et les motivations du groupe néonazi auraient pu être expliquées un peu plus. Ils sont là à la recherche d’une clé qui ne soit jamais très bien expliquée et qui finit par être un MacGuffin pour rassembler les personnages. Le groupe de voyous de Dominick n’est pas très impressionnant non plus, mais bon. James est excellent ici en tant que leader du groupe. C’est vraiment effrayant de le voir jouer jusqu’à présent contre le type, et il va vraiment le chercher ici. Encore une fois, ce n’est pas parfait, mais un bon virage vers des apparitions plus dramatiques à l’avenir. Lulu Wilson est la vedette ici. Elle va être une grande star, et il est facile de voir pourquoi après avoir brillé dans le pas si grand Annabelle: Création l’année dernière et maintenant Becky. Certaines des situations dans lesquelles le script la place pourraient facilement tomber dans des clichés, mais elle est une actrice si douée qu’elle les sort des profondeurs.

Becky est également l’un des films les plus violents sortis en 2020 à ce jour. Prenez garde; il y a des trucs très noueux dans ce film, qui a obtenu un NC-17 lors de sa première soumission à la MPAA. En ces temps et avec tout ce qui se passe dans le monde ces derniers jours, il serait compréhensible que vous vouliez rompre avec la violence. Si vous regardez le film, il y a de grandes scènes d’action et de maquillage gore dans celui-ci. Karlee Morse, saluez le globe oculaire. Réalisateurs Cary Murnion et Jonathan Milott ont du travail à faire pour devancer et laisser une histoire respirer un peu, mais ils ont un sens aigu de l’action et du chaos qui leur seront utiles à l’avenir.

Global, Becky est la version sanglante de Seul à la maison que personne n’a demandé mais qui va profiter de l’enfer de regarder. Kevin James jouant un nazi, amènera les curieux, et ils s’éloigneront de celui-ci diverti. 7,5 / 10

