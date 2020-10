Salué par Overmars, l’attaquant lié à Tottenham a marqué 5 buts en 6 matchs – .

Photo par Rico Brouwer / Soccrates / Getty Images

Cela en dit long sur la profondeur d’attaque à la disposition de l’Ajax que, alors qu’ils mettaient 13 buts devant le VVV Venlo pour établir un nouveau record d’Eredivisie, un homme prêté par les géants d’Amsterdam continuait sa propre séquence remarquable dans l’élite hollandaise.

C’était certainement une surprise lorsque Tottenham Hotspur, en juillet, s’est retrouvé lié à un attaquant de 21 ans qui à l’époque n’avait que 73 minutes de football senior à son actif (CalcioNews24).

Mais depuis qu’il a terminé ses études à la prestigieuse école de l’Ajax et a été prêté au FC Twente, Danilo prouve une fois pour toutes qu’il est plus que prêt pour les rigueurs du match senior.

L’attaquant né à Sao Paolo a marqué des buts pour le plaisir dans les réserves de l’Ajax et, si les défenseurs sont un peu plus grisonnants cette saison et que la pression a augmenté d’un cran, sa capacité à mettre le ballon au fond du filet reste intacte.

Il n’a fallu que 15 secondes à Danilo pour marquer son cinquième but en seulement le sixième début de sa courte carrière en Eredivisie lors de l’affrontement de Twente avec Utrecht samedi.

Véritable présence de la vérole des sanctions, l’ancienne starlette de Santos a balayé la maison avec style après une nouvelle passe décisive de son acolyte vif-argent Vaclav Cerny – un autre qui a perfectionné ses talents à l’emblématique Johan Cruyff Arena.

«Il a quelque chose en plus. Il est rapide, il joue maintenant toutes les semaines et gagne en confiance », a déclaré l’ancien entraîneur de Twente Jan van Staa à Football Time, via Al Khaleej Today.

Et bien que l’Ajax ne soit pas exactement à court de buteurs, Lassina Traoré marquant cinq points dans ce trouncing historique de Venlo tandis que Klaas Jan Hunterlaar regardait depuis le banc, le but de Danilo à tir rapide n’est pas passé inaperçu à la maison.

S’adressant à AD cette semaine, Danilo a admis que Marc Overmars, le directeur du football de l’Ajax, l’avait félicité pour son superbe début de saison.

Il y a bien sûr toute une différence entre Twente et Tottenham.

Mais tant que Danilo continuera à faire passer facilement le niveau senior, les géants néerlandais risqueront de perdre un autre jeune talent au profit des vautours étrangers.

