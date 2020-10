Spécifications Nokia 3.4 – PhoneArena

La description

Les spécifications du Nokia 3.4 incluent un écran HD + de 6,4 pouces, un processeur Snapdragon 460, 3 Go de RAM avec 64 Go de stockage extensible et une batterie de 4000 mAh. Il y a une configuration triple caméra à l’arrière et un capteur d’empreintes digitales. Android 10 est préinstallé dès la sortie de la boîte. Le Nokia 3.4 sera disponible au cours du quatrième trimestre 2020, au prix de 179 $.