Russian Doll Saison 2: la comédie de Netflix Dark revient avec la saison 2

Et si tu meurs? mais revivre comme un point de contrôle comme dans un jeu? et mourir de façon idiote le rend plus hilarant?. Russian Doll réussit à le faire avec finesse, des lignes intelligentes, des retours pleins d’esprit, avec beaucoup de fous. Un autre chef-d’œuvre de la série télévisée humoristique jamais créé par Netflix. Fabriqué par Natasha Lyonne et Amy Pohler. Il raconte l’histoire de Nadia Vulvokov, une développeur de jeux qui meurt à plusieurs reprises dans une série de morts. Et en esquivant les morts précédentes, elle se retrouve avec encore plus de morts. Ce qu’elle doit résoudre. Les critiques ont adoré l’exécution, les grands personnages pour démarrer et l’esprit de Nadia dans la série. Et se demandant s’il y aura une saison 2 de Russian Doll, Lisez la suite pour en savoir plus sur la série de comédie sous-estimée.

Y a-t-il une chance de poupée russe saison 2?

Russian Doll a fait rire le public à chaque mort de Nadia encore plus drôle qu’elle finit par mourir encore et encore. Ce qui l’amène à découvrir le mystère qui se cache derrière. Natasha Lyonne a confirmé que la saison 2 de la série est en route. La production de la série a commencé le 30 mars 2019. Mais actuellement en suspens, car la pandémie fait des ravages dans le monde entier. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il sorte à la mi-2021.

Le casting de la saison 2.

Natasha Lyonne reviendra une fois de plus dans son rôle de Nadia Vulvokov. Un développeur de jeux qui meurt à plusieurs reprises et se relance, dont elle doit trouver un moyen de savoir ce qui cause cela. En plus de Greta Lee, Rebecca Henderson, Yul Vasquez, Elizabeth Ashley. Qui sera l’élément principal de l’histoire et soutiendra Nadia dans sa folie. Avec Charlie Barnett qui peut être vu dans le premier et le dernier épisode. Partager le même sort qu’elle.

Histoire de poupée russe.

La série raconte l’histoire de la célibataire Nadia Vulvokov qui fête son 36e anniversaire avec ses amis. Ce qui bien sûr se transforme en catastrophe. Et elle continue de répéter le même événement qui est son anniversaire depuis la salle de bain dans l’épisode 1. Mourir sans interruption et comprendre ce qui a déclenché l’événement de sa résurrection. Et l’arrêt pour de bon, elle rencontre Charlie qui est dans la même situation qu’elle. Ensemble, ils ont entrepris de trouver le phénomène mystérieux et de l’arrêter. Et ce sera le point clé de la saison 2.