Balle Perdue : le film d’action à la sauce Fast and Furious déjà disponible sur Netflix

Sorti sur Netflix le 19 juin dernier, Balle Perdue est un film d’action à la Française que beaucoup de téléspectateurs a comparé à la saga Fast and Furious.

Toutefois, ce long métrage profite déjà d’un certain succès auprès des abonnés de la plateforme de SVOD par rapport à son scénario qui a été très bien travaillé.

De quoi parle le film ?

Cette version Frenchy de Fast and Furious raconte l’histoire de Lino, un petit génie de la mécanique connu pour ses voitures-bélier.

Lino se fait arrêter lors d’un braquage qui a mal tourné et est envoyé directement en détention. Et c’est à ce moment-là que l’incroyable histoire commence pour le jeune mécano. Un chef d’une unité spéciale de la police le recrute et lui propose un marché pour éviter la prison, il doit donc intégrer son équipe pour aider les policiers dans leurs devoirs grâce à ses compétences.