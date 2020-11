Rugby News, les All Blacks ont «  secoué  » après la victoire historique des Pumas

La frustration est palpable pour l’entraîneur des All Blacks, Ian Foster, alors que la campagne des trois nations de son équipe menace de sombrer dans le désarroi.

Tout le monde s’attendait à ce que les All Blacks rebondissent après la chute 24-22 de la semaine dernière aux mains des Wallabies à Brisbane samedi soir contre une équipe argentine qui n’avait pas joué de test depuis 13 mois.

Au lieu de cela, les Pumas ont produit l’un des grands bouleversements du jeu avec une victoire historique de 25-15 contre les All Blacks au Bankwest Stadium à l’ouest de Sydney. Non seulement ce fut leur première victoire contre les Néo-Zélandais en 30 rencontres remontant à 1976, mais cela ne laisse aux hommes de Foster qu’une seule victoire en trois matches des Tri-Nations.

Ils terminent leur campagne avec un autre affrontement contre les Argentins à Newcastle le 28 octobre, et ont maintenant besoin de toutes sortes de choses pour ajouter le trophée des Tri-Nations à la Bledisloe Cup qu’ils ont caché après leur victoire record de Sydney sur les Wallabies. .

Les All Blacks ont craché leur première défaite contre les Pumas au Bankwest Stadium samedi. (Getty) (Getty)

Mais les choses évoluent clairement dans une direction inquiétante pour ces All Blacks qui ont non seulement perdu deux sur le rebond, mais qui ont produit trois écrans sous-standard en cinq tests cette année, si vous incluez la confusion qui a été le match nul avec les Wallabies à Wellington. . C’est un rapport inquiétant, et il est clair que Foster n’était pas très satisfait en réfléchissant au dernier revers.

« Au cours de ces 40 premiers matchs, ils ont joué avec toute la passion que nous attendions d’eux », a déclaré Foster au journaliste de Sky après le match. «Ils étaient exacts et ils nous ont forcés à être de nouveau mal disciplinés, ce qui est frustrant.

« C’est quelque chose que nous devons regarder. Je suppose que pour un pays qui n’a pas eu de rugby toute l’année, ils avaient une grande cause pour laquelle jouer et vous pouvez le voir dans la façon dont ils ont fait leur travail.

« Ils ont passé trois semaines au camp, et deux [warmup] jeux, et ce dont tout le monde parlait comme un désavantage, ils se sont transformés en avantage. Ils ont joué frais.

« C’est un moment spécial pour eux. Même si cela nous fait mal, c’est une victoire historique pour eux, et je parie que pour le peuple argentin, il y a de grands sourires sur leurs visages. Nous souffrons énormément, mais ils devraient être très fiers. de leur équipe. «

L’Argentine étourdit les All Blacks tôt

On a demandé à Foster s’il voyait la panique et l’inconfort de son côté face à l’agression de l’Argentine et à la ligne défensive très bien organisée et percutante.

« C’est la deuxième semaine consécutive que nous n’avons pas eu un bon sang-froid alors que les choses ne sont pas tout à fait allées dans notre sens », a-t-il déclaré. « Nous sommes frappés par la discipline avec le décompte des pénalités, et encore une fois, nous avons été secoués. Nous avons travaillé là-dessus pendant la semaine et nous devons clairement en faire un peu plus. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait entraîné cela, Foster a répondu: « Nous devons trouver un moyen. C’était une réponse frustrante à un match similaire à la semaine dernière ».

Le skipper Sam Cane était tout aussi triste à propos d’une performance qui n’a tout simplement pas réussi pour les All Blacks.

L’Argentine bat les All Blacks. (Getty) (Getty)

« Ils ont apporté plus d’intensité et plus de vitesse de ligne », a déclaré Cane. « Je pensais que leur défense était exceptionnelle. Nous ne pouvions pas lancer notre jeu et les mettre sous pression avec le ballon. Il y avait trop de petites erreurs et de problèmes de discipline, et ils ont fait tourner le tableau de bord.

« Nous n’avons pas été assez bons ce soir. C’est juste extrêmement décevant mais c’est tout à leur honneur. »

Cane a reconnu que son équipe manquait de sang-froid face à un adversaire agressif et unifié.

« Vous auriez à le dire, avec quelques pénalités stupides et frustrantes, en particulier en première mi-temps. Nous les avons retirées de notre match en seconde période, mais elles étaient bonnes ce soir et nous n’étions pas assez bonnes.

« Les leçons sont que c’est un test de match de rugby, et vous devez vous présenter avec la bonne intention et la bonne attitude chaque week-end ou vous vous la remettrez. Malheureusement, nous l’avons appris à la dure ce soir. »

