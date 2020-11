L’actrice revient pour les retrouvailles de Fresh Prince après une querelle de longue date! – .

in

La bande-annonce de la toute nouvelle réunion Fresh Prince of Bel-Air vient de sortir et elle a une entrée choquante de Janet Hubert. Sa querelle avec Will Smith est-elle enfin terminée?

Cela fait 30 ans que la sitcom américaine emblématique Le Prince de Bel Air diffusé pour la première fois, et pour célébrer, Will Smith a mis sur pied une émission de retrouvailles.

Il présente la plupart des acteurs originaux, y compris Will Smith, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell et DJ Jazzy Jeff.

Oh, et nous ne pouvons pas oublier Janet Hubert! Oui, tante Viv fait un retour choc au manoir Bel-Air malgré sa promesse de ne jamais apparaître dans une émission de réunion après sa querelle avec Will Smith.

Alors, que s’est-il réellement passé entre elle et Will? Voici tout le drame expliqué.

Qui est Janet Hubert?

Janet Hubert est une actrice américaine surtout connue pour avoir joué le personnage de Vivian Banks ou ‘Aunt Viv’ sur Le Prince de Bel Air de sa première saison en 1990 jusqu’à la fin de la troisième saison en 1993.

La femme de 64 ans de Chicago a été nominée pour un NAACP Image Award for Outstanding Actress in a Comedy Series pour le rôle dans son émission en 1991.

Cependant, son temps dans la série a été écourté après son licenciement, et elle a eu une querelle de longue date avec Will Smith depuis. Mais que s’est-il réellement passé?

LE PRINCE FRAIS DE BEL-AIR – Saison 2 – Sur la photo: Janet Hubert comme Vivian Banks – Image de: Paul Drinkwater / Banque de photos NBCU

La querelle de Janet Hubert et Will Smith expliquée

Après être apparu dans trois saisons de Le Prince de Bel Air, Janet Hubert a été limogée, mais son personnage est resté dans la série et a été joué par Daphne Maxwell Reid pendant les trois dernières saisons.

Il était largement considéré et l’un des pires refontes de tous les temps, et personne ne pouvait comprendre pourquoi Janet avait été limogée en premier lieu.

À l’époque, la raison invoquée était qu’elle était « difficile de travailler avec », et depuis lors, Janet a publiquement critiqué l’émission et Will Smith.

Dans une interview avec une station de radio d’Atlanta en 1993, Will Smith a déclaré:

«Je peux dire tout de suite que Janet Hubert voulait que le spectacle soit La tante Viv de Bel Air Show parce que je sais qu’elle va me traîner dans la presse. Elle est essentiellement passée d’un quart de million de dollars par an à rien. Elle est folle maintenant mais elle a toujours été folle. Elle a dit une fois: « Je suis dans le métier depuis 10 ans et ce punk au nez arrogant vient et obtient un spectacle. » Quoi qu’il en soit, pour elle, je ne suis que l’Antéchrist.

Janet Hubert n’a jamais lâché prise, et au cours des 20 dernières années, elle a mentionné à plusieurs reprises à quel point elle se sentait diabolisée par la série. Elle a même refusé d’apparaître dans un Prince frais réunion, et a dit à TMZ:

«Il n’y aura jamais de retrouvailles… car je ne ferai jamais rien avec un trou comme Will Smith. Il est toujours égoïste et n’a pas grandi. Ce truc de retrouvailles constantes ne se produira jamais de ma vie à moins qu’il y ait des excuses, dont il ne connaît pas le mot.

Il y a eu de nombreuses autres occasions où Janet a mal parlé de Will Smith, et la querelle revient au fait que Janet a été renvoyée de la série. Cependant, personne ne saura jamais vraiment la raison pour laquelle elle a été renvoyée.

Janet apparaît à la réunion de Fresh Prince

Après avoir juré de ne jamais apparaître dans un spectacle de réunion, Prince frais les fans ont été plus que choqués de la voir apparaître dans la bande-annonce du tout nouveau Prince frais de Bel-Air réunion.

Cela fait 30 ans que l’émission a commencé, et Will Smith a décidé de célébrer en renvoyant l’ensemble du casting au Los Angeles Mansion pour une réunion qui sera diffusée sur HBO Max – et qui comprend Janet Hubert!

Juste à la fin de la bande-annonce, Janet entre et même les autres membres de la distribution ont l’air choqués. Will Smith dit alors dans la voix off: «Je ne pourrais pas célébrer 30 ans de Prince frais sans Janet ».

Leur querelle de vingt ans est-elle enfin terminée? Regardez l’épisode des retrouvailles le 19 novembre sur HBO Max pour le découvrir.

