Royal Enfield Meteor 350 réservations franchissez 8 000 unités en seulement 2 semaines!

Les chiffres de réservation pour Royal Enfield Meteor 350 ont franchi la barre des 8 000 avec une période d’attente augmentant progressivement parallèlement.

La Royal Enfield Meteor 350 gagne rapidement en popularité, car après une longue période, nous voyons une nouvelle moto de RE. Alors que nous avons lancé les 650 Twins l’an dernier, mais le Meteor est plus vers la gamme abordable et enfin une alternative aux Classic et Bullet 350. Ses prix commencent à Rs 1.75 Lakhs jusqu’à Rs 1.90 Lakhs (Ex-showroom).

Confirmant avec les concessionnaires, les numéros de réservation ont franchi 8 000 unités dans toute l’Inde. En à peine 10 jours après son lancement, le nombre a dépassé cette limite et, selon le concessionnaire, les réservations de la saison des fêtes augmenteront encore le nombre. Les réservations officielles ont commencé lorsque les prix ont été annoncés le 6 novembre.

Le délai d’attente, quant à lui, a augmenté jusqu’à 1 mois au moins dans les grandes métropoles. Comme demandé, dans les deux premiers jours du lancement, l’attente était estimée à 15 jours. Cependant, vu la demande de la saison des fêtes, la période a encore augmenté. Si vous réservez aujourd’hui, vous devrez attendre un mois pour toutes les variantes.

Royal Enfield Meteor 350 est disponible en trois variantes: Stellar, Fireball et Supernova. Fireball est la variante de base et Supernova est la variante haut de gamme. La principale différence entre les deux comprend différentes options de couleur et la variante Fireball manquant un dossier. Supernova est livré avec une option de couleur bicolore et Stellar est livré avec une couleur noire mate spéciale.

Le Meteor 350 reçoit un moteur à injection de 348 cm3 refroidi par air qui produit 21 PS et 27 Nm de couple maximal, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. La plate-forme est complètement nouvelle, ce qui rend la moto plus légère et agile à conduire. Il obtient un combiné d’instruments compatible Bluetooth avec une navigation étape par étape assistée par Google Maps.