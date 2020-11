Examen fou, pas insensé: le document de série HBO examine les esprits hantés

Gibney capture un heureux Dr Lewis. Elle a manifestement apprécié son travail et peut même rire facilement de ses souvenirs des plus de 20 tueurs en série qu’elle a interviewés. Les meurtriers condamnés sont des sujets fascinants, et le film laisse juste assez de temps à chacun d’eux pour faire ressortir de nouvelles révélations dans chacun d’eux. Certaines des personnes profilées sont bien connues, d’autres moins. L’une des plus intéressantes est une jeune femme nommée Marie Moore. Condamnée parce qu’elle a été abandonnée par le tueur actuel, Marie se présente comme un «multiple», un terme abrégé pour la personnalité multiple, qui est maintenant appelé trouble dissociatif ou DID.

Les multiples composent le casting secondaire, qui menace souvent d’éclipser le sujet principal. Chacune des personnalités alternatives semble terriblement unique par rapport à la personnalité de base que nous voyons dans les prises de vue des entretiens. Sous hypnose, la population des paysages intérieurs de chacun des tueurs filmés, est autorisée à se développer pleinement. Ils forment également une communauté plus large. Certains des alters blâment d’autres personnalités pour les crimes pour lesquels ils sont condamnés à mort, d’autres expliquent pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait et pourquoi ils ont laissé d’autres personnalités prendre la punition. C’est effrayant et en quelque sorte exaltant, en particulier pour le Dr Lewis. Mais qu’est-ce que tout cela signifie au tribunal? Vous ne pouvez pas enfermer une personnalité dans un système de consciences entièrement entières.

Le documentaire retrace la carrière de Lewis dans son travail avec des délinquants juvéniles violents. Elle devient un défenseur des procédures avancées de santé mentale. De nombreux experts de l’époque lui attribuent, dans les entretiens, l’ouverture des yeux sur la façon dont les abus physiques et sexuels dans l’enfance, associés aux dommages neurologiques, affectent les impulsions chez les adultes. Lorsque le Dr Lewis a témoigné dans des affaires de peine de mort, ses conclusions ont été contestées par des experts des cercles juridiques et psychiatriques. Dans une interview avec le Dr Park Dietz, le psychiatre légiste estimé qui a souvent affronté Lewis, croit toujours que le trouble dissociatif de l’identité est un canular.

Au-delà des interviews et des images d’archives, Gibney ajoute également la vérité du cinéma contemporain, capturant le Dr Lewis avec sa famille, passant en revue les notes et se consacrant à la peinture. Il anime ses images au fusain dessinées à la main pour apporter une certaine identité au surmoi des sujets. Le documentaire révèle comment les œuvres du Dr Lewis sont autant un art qu’une science. Pendant le segment sur le «bourreau itinérant» Sam Jones, un électricien qui a administré des centaines de condamnations à la peine de mort, le Dr Lewis trouve les clés de sa psyché dans les peintures qu’il a réalisées après ses exécutions.

Laura Dern (Le conte, HBO Gros petits mensonges) donne des lectures discrètes des notes du Dr Lewis et des extraits de son livre de 1999 Coupable par raison de folie: dans l’esprit des tueurs. Il complète le récit et ajoute un aperçu des résultats. En fin de compte, Lewis veut arrêter les causes de la criminalité meurtrière avant que les actes ne soient commis, ou du moins les minimiser en les faisant remonter à la surface.

