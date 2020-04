Royal Enfield Meteor 350 Fireball Prix moins cher que Classic 350

Les prix de Royal Enfield Meteor 350 Fireball ont maintenant été divulgués en ligne. Il remplacera le Thunderbird et se fera passer pour une version évoluée.

Royal Enfield est sur le point de lancer une toute nouvelle moto en Inde. Après avoir abandonné la série Thunderbird, Royal Enfield propose désormais la boule de feu Meteor 350. Il ressemble beaucoup au Thunderbird 350X et sera lancé en tant que version évoluée de celui-ci. De nombreux concessionnaires étaient également sur le point de commencer les réservations ce mois-ci.

Maintenant, les images officielles de Meteor 350 Fireball ont été divulguées en ligne. On dirait que RE a répertorié la moto en ligne par erreur dans son option de configuration. Voici quelques photos en studio de la moto mise en ligne, ainsi que les prix annoncés à l’ex-salle d’exposition. Tiens, regarde.

L’une des images divulguées montre l’option où vous pouvez sélectionner les accessoires en ligne. Sur cette image, nous pouvons voir le prix venir à un total de Rs 1,68 Lakhs (ex-showroom). Cela reste incertain si le prix comprend certains accessoires ou non. Même avec cela, le Royal Enfield Meteor 350 sera moins cher que presque toutes les variantes du BS6 Classic 350.

Sur la photo, vous pouvez voir les similitudes entre Meteor et Thunderbird. Les changements majeurs comprendront un nouveau châssis à double berceau ainsi qu’un nouveau moteur BS6 fortement retravaillé. Il utilisera le même moteur que celui récemment venu sur le BS6 Classic 350 avec injection de carburant en standard. L’unité produit 19,1 BHP et 28 Nm de couple de pointe, couplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.

De plus, le Meteor 350 sera équipé d’un projecteur halogène avec LED DRL, d’un combiné d’instruments numérique à deux modules, d’une configuration de sièges divisés, de roues en alliage en standard et d’un ABS à deux canaux. La configuration de la suspension restera la même avec des fourches télescopiques à l’avant et des amortisseurs doubles à l’arrière.

Tout comme le Thunderbird 350X, Royal Enfield pourrait offrir le Meteor 350X avec de nombreuses options de couleurs. Ce qui reste inconnu, c’est que si Fireball est en fait le nom de la moto ou juste une option de couleur. Nous nous attendons à ce que RE le lance une fois le verrouillage terminé et qu’il commence bientôt les réservations.