Il y a un carnaval Kia 4 places plus luxueux en route!

La nouvelle génération de Kia Carnival sera également disponible en option 4 places, qui sera alors la variante haut de gamme.

Kia a lancé le déménageur de luxe Carnival à l’Expo Auto 2020 en février. Il s’agit de la deuxième voiture du constructeur en Inde et d’une autre pour attirer une attraction décente vers elle. Les prix commencent à Rs 24,95 Lakhs jusqu’à Rs 33,95 Lakhs (ex-showroom), contre les goûts de Toyota Fortuner, Ford Endeavour, Honda CRV et Mahindra Alturas G4.

Alors que nous, en Inde, avons eu le Carnaval pour la première fois, sur le marché mondial, il est déjà vers une mise à jour de nouvelle génération. Sur de nombreux marchés, Kia lancera la nouvelle génération du Carnaval cette année même, vers la fin de 2020. De nouveaux rapports dans les médias suggèrent un changement majeur dans la configuration des sièges, ce qui est quelque chose d’inouï.

Le Kia Carnival à quatre places attirera des acheteurs de postes de direction supérieurs qui sont constamment en déplacement et ont besoin de se détendre. Ce sera la version haut de gamme avec une cabine ultra-luxueuse et de nombreuses autres fonctionnalités. Cette option est certainement de s’évanouir en tant que voiture de chauffeur avec le propriétaire l’utilisant principalement pour le travail de bureau.

Depuis maintenant, ce sera un 4 places, le Carnaval nouvelle génération aura de nombreuses fonctionnalités pour les passagers de la deuxième rangée. Il peut y avoir plusieurs niveaux d’inclinaison, un système de massage, différents niveaux de fonction de support, un plateau de nourriture individuel et des porte-gobelets et bien plus encore. La version quatre places bénéficiera très probablement de ces fonctionnalités supplémentaires uniquement et rien d’autre.

Le Carnaval actuel est livré avec des fonctionnalités telles que le toit ouvrant électrique à double vitrage, les sièges VIP avec système de divertissement de siège arrière à double écran tactile de 10,1 pouces, la porte coulissante à une touche à commande électrique, la connexion UVO, les phares de projecteur à LED, la climatisation à trois zones, le régulateur de vitesse intelligent , capteurs de stationnement avant et arrière et bien plus encore.

Kia Carnival obtient un moteur turbo diesel à quatre cylindres de 2,2 litres qui produit 200 ch et 440 Nm de couple maximal. Le moteur est livré en standard avec un convertisseur de couple à 8 vitesses AT. Il se décline en trois options de sièges, dont un 7 places, 8 places et 9 places.

Alors que le lancement mondial est prévu pour le second semestre 2020, nous sommes à au moins un an et demi de l’obtenir. Kia prévoit de lancer le SUV Sonet de moins de 4 mètres au second semestre de cette année. Il développe également un nouveau monospace plus abordable pour le segment 10-15 Lakhs.