Roblox in the hills : Tous les codes du mois de mars 2024

Dans le monde fascinant de Roblox, un nouveau jeu capture l'attention et l'imagination des joueurs à la recherche d'une expérience relaxante : « In The Hills ».

Ce jeu unique en son genre propose une échappée belle dans un environnement pittoresque, où vous pouvez vous détendre et profiter d'un pique-nique virtuel avec vos amis. Avec une série de codes promos disponibles, les joueurs peuvent enrichir leur expérience en ajoutant des accessoires et des éléments décoratifs à leur espace de détente.

Lire aussi :

Détente sur Roblox : Plongée dans « In The Hills »

« In The Hills » est plus qu'un simple jeu, c'est une invitation à la détente. Imaginé pour ceux qui cherchent à se détendre après une journée chargée, ce jeu vous propose de vous allonger sur une couverture, entouré de vos amis, dans un cadre bucolique idéalement équipé pour un pique-nique. Des aliments et boissons aux jouets et peluches, en passant par les rideaux et bougies, tout est prévu pour que votre expérience soit la plus agréable possible.

Codes Promos : Un Coup de Pousser pour Votre Pique-Nique

Les codes « In The Hills » vous offrent une quantité appréciable de cash gratuit, indispensable pour vous procurer tous les accessoires nécessaires à un pique-nique réussi. Voici une liste des codes actuellement valides :

Code Récompense IMLATE 15k cash erm 5k cash Lovely 10k cash WelcomeHome 7k cash Starterpack 15k cash Samson 2.5k cash Beear 2.5k cash Elena 1k cash



Comment Utiliser les Codes dans « In The Hills »

Pour activer les codes, suivez ces étapes simples :

Lancez « In The Hills » sur Roblox. Cliquez sur le bouton ‘Boutique' situé à gauche de l'écran. Faites défiler vers le bas du menu de la Boutique, et dans le champ texte intitulé « Entrez le code ici », saisissez un des codes listés ci-dessus. Appuyez sur Entrée pour réclamer votre récompense !

Trouver Plus de Codes et de Récompenses

Pour ceux à la recherche de nouveaux codes, suivez les mises à jour sur le groupe Roblox MORPH 4U, suivez @Morphist4u sur les réseaux sociaux ou rejoignez le serveur Discord MORPH 4U.

Qu'est-ce Que « In The Hills » ?

« In The Hills » propose un cadre tranquille pour socialiser sur Roblox. Vous y trouverez une colline verdoyante dotée d'un lac, d'arbres et d'autres éléments propices à la détente. Organisez un pique-nique, collectez des boîtes pour du cash et décorez votre espace avec divers objets pour rendre l'expérience inoubliable.

Cet article explore le jeu Roblox « In The Hills », une expérience virtuelle où détente et pique-nique vont de pair. Nous avons détaillé comment utiliser les codes promos pour améliorer votre expérience de jeu et où trouver de nouvelles récompenses. Enfin, nous avons présenté le cadre serein et les activités offertes par ce jeu unique.