Robin Thede appelle les studios à mettre en lumière les histoires noires modernes

Le créateur de « A Black Lady Sketch Show » Robin Thede dit que les gens qui cherchent à s’instruire devraient regarder des histoires modernes avec des personnages noirs.

« Tout ne doit pas nécessairement être sur le traumatisme noir », a déclaré Thede, 40 ans, lors d’un panel de showrunner entièrement féminin à ATX TV… du Couch dimanche. « Je pense que la chose la mieux notée en streaming juste au moment où tout cela a commencé était » The Help « , ce qui pour moi est époustouflant. C’est comme, « Oh, je vais en apprendre davantage sur les Noirs, laissez-moi aller regarder les femmes de chambre noires et voir un film de sauveur blanc. » «

Elle a rapidement ajouté que les films comme « The Help » (qui a lieu dans le Mississippi des années 1960) et « Hidden Figures » (se déroulant dans les années 1960) sont excellents, mais a déclaré que les gens devraient également regarder des histoires modernes – faisant référence à sa propre émission de comédie ainsi qu’à celle de la télévision. «Black-ish» et «Insecure».

« Malheureusement, il n’y en a pas autant … à choisir car ils ne sont tout simplement pas faits », a-t-elle poursuivi. «Mon défi est maintenant de donner le feu vert à ces histoires noires modernes. Nous voulons voir des histoires de Noirs modernes… Allez regarder les Noirs vivre une vie ordinaire et être imparfaits et ne pas être des femmes noires fortes tout le temps ou faire des erreurs. »

« Il s’agit de ce que nous pouvons faire pour ne pas symboliser les Noirs dans ces histoires non plus. »

En plus des acteurs, Thede a dit qu’en termes de productions, c’est « une chose globale qui doit arriver et c’est ce que je veux que les gens comprennent. »

« Il ne s’agit pas seulement d’embaucher un écrivain noir et un acteur noir, ce n’est pas ça, c’est de créer un environnement où tout le monde se sent égal sur le plateau », a-t-elle déclaré.