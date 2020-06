Actualités NRL | Affaire Matt Burton Penrith Panthers, Phil Gould met en garde contre la moitié

Matt Burton est peut-être le meilleur des jeunes de Penrith malgré les plans établis pour associer Nathan Cleary à Jarome Luai, a averti Phil Gould.

Le premier entraîneur vainqueur de la Premiership des Panthers a déclaré que Burton pourrait être perdu contre un autre club s’il ne se voyait pas attribuer une place de mi-temps régulière à Penrith, prévenant qu’il manquerait le blockbuster de vendredi contre Parramatta.

Le brillant de 20 ans a créé un casse-tête de sélection pour Penrith, qui a longtemps l’intention d’avoir le demi-arrière de NSW Origin Cleary aux côtés de son coéquipier junior Luai. Ils seront obligés de choisir entre Luai et Burton, à la fois dans les sélections d’équipe de mardi et à long terme.

Les trois joueurs sont disponibles pour affronter les Anguilles, Cleary revenant d’une interdiction de deux matchs pour son fiasco TikTok. Cela pourrait forcer Burton à revenir sur le banc malgré son rôle de premier plan à cinq huitièmes lors de la victoire de 26-0 vendredi dernier contre les Warriors, dans laquelle il a marqué deux essais.

Les meneurs de jeu d’élite sont une denrée précieuse dans la LNR et Burton pourrait rapidement recevoir une grosse offre ailleurs si ses opportunités sont limitées à Penrith.

Matt Burton court pour Penrith contre les Warriors, avec Jarome Luai (2L). (Getty)

« Il a toujours été considéré que Jarome et Nathan Cleary étaient l’avenir de la combinaison des moitiés chez Panthers et c’est en quelque sorte conçu et développé de cette façon au cours des trois ou quatre dernières saisons », a déclaré Gould, directeur général de Penrith jusqu’à l’année dernière. Le coup de sifflet final de Wide World of Sports.

« Mais de temps en temps un jeune joueur arrive qui peut lancer une clé dans les travaux et c’est Matt Burton, qui je pense est vraiment spécial.

« Je les aime tous. Je ne serais pas surpris si Ivan Cleary s’en tient au programme et va avec Luai et Cleary, mais je sais que c’est une question de temps parce que ce gamin (Burton) est très spécial.

« Il pourrait être le meilleur du lot. C’est un joueur très, très talentueux.

« La chose Luai-Cleary, ils jouent ensemble depuis qu’ils avaient 16, 17 ans grâce aux représentants juniors, donc ils se connaissent très bien. Cela peut avoir un certain poids dans un grand match comme Parramatta, mais Burton sera dans le équipe.

« Ce n’est qu’une question de temps, cependant, avant que Burton ne pénètre dans l’alignement de départ de quelqu’un en tant que numéro 6, que ce soit les Panthers ou quelqu’un d’autre. »

Gould a déclaré que l’entraîneur de Penrith, Ivan Cleary, jouerait probablement les trois jeunes stars contre Parramatta, bien qu’il faille jouer un rôle de banc.

« Je pense que les trois seront dans l’équipe », a déclaré Gould.

« Je pense que ce que Cleary va faire, c’est que celui qui ne fait pas partie de l’équipe de départ remplacera Mitch Kenny sur le banc et jouera un rôle de demi-factice s’il le doit, puis couvrira également les moitiés. »

« Je les aime tous, mais je pense que Matt Burton est un joueur très spécial. »

Matt Burton tire une passe pour Penrith contre les Warriors. (Getty)

Cleary joue généralement sur le côté droit du terrain. Luai et Burton sont des joueurs complémentaires pour la star établie.

Burton est un meneur de jeu lourd, mesurant 190 cm et 88 kg, tandis que Luai est également solide à 184 cm et 88 kg. Les deux sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine.

« Burton est une si bonne option sur le côté gauche du terrain », a déclaré Paul Gallen, grand NRL Le coup de sifflet final.

« Il a cette belle passe de droite à gauche, coup de pied gauche, c’est un gros corps défensivement. »

Gould a ajouté: « Et je pense que c’est là que les Panthers se sont trompés contre Newcastle, car ils ont joué Burton à droite. Burton doit être à gauche.

« Et je pense que les deux complètent Cleary. Cleary peut être sur le côté droit du terrain, Burton et Luai peuvent jouer sur la gauche. Luai peut sortir du banc et jouer à la moitié factice, Burton peut jouer en lock-forward à une étape du jeu également, selon la façon dont le jeu se déroule. Ils sont très, très polyvalents. »