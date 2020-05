Riverdale saison 4 épisode 18: date de sortie, spoilers et autres détails

– Publicité –



La saison 4 de Riverdale est un drame policier et policier pour adolescents qui sort son épisode 18 ‘Chapter Seventy-Five: Lynchian’, car la série était en pause depuis un moment.

Voici quelques détails concernant la saison 4 et certains des spoilers. Donc, si vous n’aimez pas les spoilers, ce post n’est probablement pas pour vous.

Riverdale Saison 4 Episode 18: De quoi pourrait-il bien s’agir?

Dans cet épisode, les fans verront une bande vidéo et le contenu de cette bande vidéo est l’objectif principal de l’épisode sera le contenu de cette bande et Jughead et Charles examineront ce contenu. Les fans pourront également voir le trio de Fangs, Kevin et Reggie pour atteindre un bon niveau qui sera intéressant dans la saison 4.

Riverdale Saison 4 Episode 18 Date de sortie

La saison 4, l’épisode 17 est déjà sorti et l’épisode 18 est sorti le 29e Avril 2020 sur The CW exclusivement à 20h. Épisode 18 ‘Chapter Seventy-Five: Lynchian’ sur The CW network at 8 PM ET.

Le produit créé par Greg Berlanti et Roberto Aguirre-Sacasa est également disponible sur le site Web original CW, Amazon Prime, VUDU, Netflix, FandangoNow, Google Play et iTunes.

Saison 4 épisode 18 Plot

Ayons un bref récapitulatif de ce que nous avons vu dans l’épisode précédent, nous avons vu que les étudiants se sont ralliés au principe qui était assez évident car le principal n’a pas permis à Kevin de jouer sur certaines chansons qu’il voulait faire revivre. la tradition Riverdale.

Les élèves sortent alors du sentiment de vengeance et exécutent toutes les chansons les unes après les autres ce qui montre bien que ces élèves sont rebelles.

