Aperçu de Galactic Starcruiser – / Film

Pour célébrer le 4 mai, Ordinary Adventures a fait un voyage virtuel dans le futur pour visiter le prochain Guerres des étoiles ouverture prévue à Walt Disney World en 2021: Star Wars: Galactic Starcruiser. Il s’agit d’une aventure immersive de 2 nuits où vous pourrez vivre votre propre histoire épique de Star Wars à bord d’un vaisseau spatial dans la galaxie Star Wars. Nous avons rassemblé cette vidéo pour combiner tout ce que nous savons de l’expérience jusqu’à présent, combinée avec l’art conceptuel pour vous exciter.

?

Votre aventure commence lorsque vous quittez la planète Terre et vous lancez dans l’espace et montez à bord du Halycon (un starcruiser glamour connu pour ses expéditions exotiques dans une galaxie lointaine, lointaine). Une fois à bord, il y a tellement de choses à faire, de brandir votre propre sabre laser à traîner au Silver C Lounge et jouer à Sabacc en passant par une excursion planétaire sur la planète Batuu (alias Star Wars: Galaxy’s Edge). Nous parlons de tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur Star Wars: Galactic Starcruiser et nous théorisons certaines choses que nous espérons faire partie de cette expérience.

La vidéo provient de notre chaîne YouTube, Ordinary Adventures, alors veuillez vous abonner si vous ne l’avez pas déjà fait! Nous avons beaucoup de couverture des parcs à thème, Star Wars: Galaxy’s Edge et des événements cinématographiques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos aventures hebdomadaires dans les parcs à thème, les événements cinématographiques, la magie, les tables et plus encore. Obtenez des t-shirts et des articles ordinaires!

À la fin de chaque vidéo, nous aimons répondre aux questions des téléspectateurs qui ont été laissées sur la vidéo précédente (Comment faire des CHURROS DISNEYLAND à la maison!) – voici toutes les questions posées dans cette vidéo:

Aimeriez-vous voir plus de films dérivés de Star Wars et quels personnages aimeriez-vous voir obtenir leur propre film?

Quelle série regardez-vous de façon excessive?

Film Muppet / Muppet préféré?

Film Harry Potter préféré?

Si vous pouviez changer une chose à propos de la trilogie de la suite de Star Wars?

Mème préféré de Baby Yoda?

Qu’apporteriez-vous de Galaxy’s Edge WDW à GE Disneyland?

Articles sympas du Web: