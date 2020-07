Riot pour corriger un bug permettant aux joueurs de planter des épis dans des « endroits intéressants »

Dille&Kamille Aloe vera, graines et pot

Cultivez vous-même votre aloe vera ! L'aloe vera est une plante succulente aux feuillesépaisses et dentées, une jolie plante d'intérieur qui se plait dans un endroit chaud et ensoleillé. Le gel extrait des feuilles s'utilise pour soigner la peau. * Le kit comprend un pot, des graines et une tablette cocopress